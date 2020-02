Atiende DIF a mujer que asegura la estafaron

HERMOSILLO, Sonora.- La mujer que duró dos noches en la Central Camionera y que aseguró que fue desfalcada por su propia hija, fue atendida por el DIF del Estado y trasladada a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

Blanca Irene Yáñez Soto contó que el pasado sábado salió de El Fuerte, Sinaloa, con rumbo a Mexicali acompañada de su hija, hicieron una parada en Hermosillo porque iban a hacer un trámite.

Pero, según relató, su hija huyó con los 5 mil pesos que traían para los gastos de viaje y dejó a la mujer varada en la Central Camionera.

"Me engañó porque hasta aquí me llevó el boleto porque ella dice que iba a llegar con unos conocidos aquí y me engañó, se llevó el dinero", dijo.

Blanca Irene fue llevada por el DIF Estatal a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

"La llevamos a la Prodeama, que es la Procuraduría del Adulto Mayor, nosotros somos de Atención de Población Vulnerable", declaró Beatriz Búsani.

La trabajadora social del DIF informó que en las oficinas de Prodeama será atendida por una sicóloga para valorar su estado y se tratará de apoyarla en su documentación.

Externó que es común que personas pidan apoyo a la comunidad para alguna necesidad y cuando el DIF interviene son llevados con sicólogos porque en ocasiones mienten sobre su situación real.

"Hay personas que se dedican a estar así", aseveró, "yo no digo que este sea el caso, pero no siempre es real".

Karina Zarate Félix, directora del DIF Estatal, señaló que se recaudará la documentación de la mujer para que pueda volver a su tierra natal que es en Sinaloa.