Atiende Comuna a Central Unitaria de Vivienda

HERMOSILLO, Sonora- Las acusaciones que se realizan contra la titular de Promotora Inmobiliaria, María Antonieta Lazo, por parte de manifestantes de la Central Unitaria de Vivienda no tienen fundamento, afirmó Joaquín Rodríguez Véjar.



El secretario del Ayuntamiento señaló que el problema de la vivienda es enorme, sobrepasa a la autoridad municipal y que, posiblemente, no pueda ser resuelto en años.



Rodríguez Véjar manifestó que aunque no está bloqueado el bulevar Hidalgo los afectados continúan por fuera de Palacio Municipal, donde ejercen su derecho a manifestarse.



"Van a tener una respuesta inmediata, pero no nos podemos comprometer a decirles que mañana. Venimos con un compromiso auténtico, pero muchas cosas no las podemos responder de esa manera que ellos quieren", dijo.



EXIGENCIAS



Integrantes de la Central Unitaria de Vivienda se manifiestan afuera de Palacio Municipal desde el martes y durante ese día y el miércoles realizaron cierres intermitentes a la circulación en el bulevar Hidalgo.



El grupo exige que se desista de la venta de las casas de fraccionamientos a las empresas constructoras y que den facilidades de adquirirlas al quienes por muchos años han vivido en ellas.