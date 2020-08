Así será el reembolso para el Palenque de la Expo Gan

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a que la contingencia sanitaria por el coronavirus no ha mejorado su panorama en Sonora, Ras Entretenimiento empresa encargada de realizar el Palenque de la Expo Gan Sonora 2020, dio a conocer el proceso para el reembolso de boletos.

“Hicimos una cartelera que fuera más llamativa, se volvió a reinvertir en cosas y nunca lo hemos podido dar a anunciar y no creo que podamos anunciarla, porque el semáforo en verde tiene que ser, porque es un espacio cerrado el palenque. No lo hemos podido llevar a cabo por lo mismo, sería muy irresponsable, creo que no va de la mano de la empresa cuando todavía no existen las condiciones”, dijo Carlos Espinoza para El Imparcial.

En el comunicado, la empresa explica que, por la misma contingencia sanitaria, no les es posible abrir los puntos de venta, por lo que la devolución de los boletos tendrá que ser vía correo electrónico.

El vale �� pa’ que te laves las manos pic.twitter.com/uCx64nGIY5 — ExpoGan Sonora (@ExpoGanSon) March 21, 2020

“Es mu importante que revise el correo que corresponde a la fecha de tu boleto, así será más fácil dar trámite a tu solicitud”, dice el texto.

Explica que quienes tienen fecha en sus boletos del 23 al 27 de abril y el 8 de mayo de 2020, deberán enviar correo a reembolsopalenquehillo2020grd@gmail.com.

Quienes tienen fecha del 28 de abril al 3 de mayo y el 15 de mayo de 2020 deberán enviar correo a reembolsopalenquehillo2020cffl@gmail.com.

Los que compraron boleto del 4 al 7 de mayo, y del 9 al 11 de mayo, enviarán su solicitud a reembolsopalenquehillo2020dab@gmail.com.

Y del 12 al 14 de mayo y del 16 al 17 de mayo, lo harán a reembolsopalenquehillo2020lbl@gmail.com.

Sólo habrá una dirección física para enviar la solicitud que se deberá depositar en un buzón ubicado en Reforma #87 entre Aguascalientes y Tlaxcala, Colonia San Benito, o enviarla por correo postal a esa misma dirección, sólo que deberá proporcionar el número de guía y el medio de mensajería o paquetería.

El texto explica que el reembolso será del 70% del valor total del boleto, enviando la parte grande de éste, quedando la parte pequeña que será válida en un 20% canjeable en la compra de boletos para el próximo palenque.

El 10% restante será retenido por gastos de comisiones bancarias, cargos de emisión de boletos absorbidos, así como impuesto.

“Estamos conscientes de que será complicado el regreso a la normalidad, no sabemos cuándo, ni bajo qué protocolos o lineamientos se hará. Esperamos tu comprensión, sólo nos resta decirte que buscaremos compensarte cuando nos sea posible llevarlo a cabo”, dice el comunicado.

En el mismo explican que quienes deseen conservar sus boletos, serán válidos al 100% una vez que puedan realizarse los eventos del Palenque que estarán pospuestos hasta que las condiciones sean las más óptimas.