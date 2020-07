¡Así será el nuevo autocinema de Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora.- Los cinéfilos de Hermosillo no ocultaron su emoción al darse a conocer la noticia de que un autocinema abrirá en la ciudad próximamente en el estacionamiento del Estadio Sonora. Óscar García, coordinador del proyecto a cargo de xticket, compartió en exclusiva para este medio los detalles de lo que será este nuevo cine al aire libre que ya está implementándose en distintas partes de la República Mexicana, para consumir películas durante la pandemia del coronavirus.



“Esto es algo que ya existe y en distintas partes de la República. Básicamente es poder ver una película desde la comodidad de tu carro. Esto permitirá a las personas experimentar esta forma de consumir cine, que se implementó hace muchos años y que, por la situación actual, está de regreso”, dijo Óscar García.



“En los autocinemas se cobran por carros. En nuestro caso, permitiremos sólo cuatro personas por cada vehículo, no importa si traen una camioneta o pick up, sólo entrarán cuatro pasajeros. Esto con el fin de evitar cualquier riesgo de contagio, para que la gente no se amontone o vaya a llevar 10-15 personas. Queremos que todo esté controlado en ese sentido. Dependiendo del boleto que compres dependerá qué tan cerca te podrás estacionar de la pantalla”, continuó.

Las medidas de seguridad



Se contará con capacidad de 200 carros por función, con un espacio de 5 metros entre cada cajón de estacionamiento, y se implementará el uso de cubrebocas obligatorio tanto para los empleados como para los clientes.



“Por parte de los trabajadores, vamos a acatar las medidas sanitarias con guantes, sanitizador, limpiador de calzado, caretas, etc. Se venderá de todo menos alcohol, pero sí habrá palomitas, sodas, aguas, hotdogs, hamburguesas, papas (…) Habrá baños portátiles para hombre y mujer y una persona de limpieza estará anclada para que cada que entre una persona esté sanitizando”, agregó.

“En cuestión de supervisión y seguridad, tendremos a la gente necesaria que nos recomienden las autoridades. No se permitirán ingresos de armas o bebidas alcohólicas, y habrá gente que estará rondados por los pasillos para que la gente no se esté bajando, que hagan otras cosas, que todo este controlado”, enfatizó

Las películas

Comentó que, por el momento, no hay planes de tener estrenos en cartelera, y manejarán horario de viernes, sábados y domingos, con funciones a las 20:00 y 23:00 horas.



“La cartelera será clásica, no habrá estrenos. Será muy amplia que se estará renovando constantemente. Si ponemos ‘Tiburón’, ‘Vaselina’ y no les gusta, vamos a cambiarlo, todo al gusto de las personas. Habrá películas como ‘Frozen’, ‘Vengadores’, ‘y más para toda la familia. Vamos a estar muy al pendiente de lo que nos estén pidiendo en redes”, comentó.



“En los próximos días vamos a dar a conocer la cartelera oficial, con 6 películas diferentes. Las vamos a estar presentado dos por día los viernes, sábados y domingos, con funciones a las 20:00 y 23:00 horas. Tendremos una pantalla que medirá 10 x 20 metros de alto. Para eso tiene que estar oscuro para que se pueda ver”, agregó.

Hasta que haya código naranja en Sonora

Óscar destacó que este proyecto no arrancará hasta que Sonora llegue a código naranja en el semáforo de riesgo de Covid-19; actualmente el Estado se encuentra en rojo. Será entonces cuando, también, comience la preventa de boletos.



“Tenemos que esperar a que pasemos a código naranja para que podamos salir después de las 18:00 horas. Esto con el fin de acatar las recomendaciones que den tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado (…) Pensamos que en dos o tres semanas, pero como dije, hasta que haya una confirmación oficial de semáforo naranja, podremos arrancar el proyecto”, declaró.

Una sucursal al Sur.

Aunque aún no está confirmado, Óscar dijo que están negociando la posibilidad de instalar otro autocinema al Sur de Hermosillo.



“Estamos negociando para abrir una sucursal para el sur de Hermosillo. El Estadio Sonora es un extremo de la ciudad y mucha gente nos está preguntando si será la única, y pues estamos en pláticas”, adelantó.

PRECIOS POR CARRO (SÓLO 4 PASAJEROS)

ZONA PLATA $290

ZONA ORO $340

Preventa e información en www.xticket.mx

HORARIOS

Viernes, sábado y domingo

20:00 horas

23:00 horas

NUMERALIAS

4 personas por vehículo

2 funciones cada día

3 días a la semana

200 carros por función

5 metros entre cada cajón