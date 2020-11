Así se vive en las colonias más peligrosas de Hermosillo

HERMOSILLO.- Hace dos meses una joven madre de familia descansaba en la cama, junto con su bebé, en una vivienda de la colonia Solidaridad.

Olvidó cerrar la puerta y un delincuente entró arrastrándose con un cuchillo en mano para robar un celular que tenía conectado.

“Aquí no hay seguridad, aquí algunas veces nos han robado a nosotros, se meten, de hecho a mi hija hace poco le robaron el teléfono, se lo agarraron de la recámara, lo tenía a un lado del buró conectado”, relata María Esther.

“Ella lo sintió (hija), pero no le dijo nada porque traía un cuchillo y la niña estaba a un lado y no quiso hacer escándalo por la niña, pero sí, aquí no hay seguridad”, afirma.

Así es el día a día de los vecinos de la colonia Solidardad, una de las que están ubicadas con el mayor número de delitos patrimoniales, como robo a casa habitación, robo a negocio, robo a persona y a vehículo, en el análisis del Observatorio Sonora por la Seguridad de enero a agosto de este año.

Desde que María Esther recuerda los “amantes de lo ajeno” siempre la han visitado para llevarse pertenencias.

Casa abandonada por la calle Yuste, en la colonia La Cholla, donde los vecinos no pueden dejar solos sus hogares por temor al robo.

En esta colonia dejar la casa sola para asistir a una fiesta o algún otro compromiso no es una opción, porque eso significa que al regresar la vivienda estará vacía.

La Policía sí acude a los reportes, comenta María Esther, quien vive en las cercanías de las calles Sierra La Mochoma y Nudo Mixteco, pero son tantos los delincuentes que habitan en este sector que no se dan abasto.

Las medidas que tomó su familia son drásticas: Ellos han confrontado a los criminales para que les regresen sus pertenencias.

En el caso del celular, después de que escapó el delincuente, lo buscaron en la calle para exigirle que regresara el dispositivo móvil y respondió entregándolo.

Las viviendas ubicadas por la calle Nudo Mixteco, entre Sierra de los Mojones y Sierra Colorada, tienen todo tipo de protecciones.

DROGADOS A TODA HORA

La colonia La Cholla, ubicada al Norponiente de Hermosillo aparece en el tercer lugar en robo a casa habitación, pero los habitantes de este sector se enfrentan a otros problemas como las casas invadidas, la drogadicción y la basura.

“Ahorita anda que muchos niños están peligrando porque venden cuetes, andan mucho y hace dos días se quemaron unos niños aquí, y la inseguridad de los vándalos, los cholos, los drogadictos”, expone una vecina de nombre Rafaela.

Las calles y banquetas son usadas por personas con problemas de adicción para consumir el “crystal” principalmente, señala, sin importar de que haya niños alrededor o que sea de día.

En este contexto es imposible dejar una vivienda sola porque en La Cholla no hay respeto a los domicilios, hace un par de semanas Rafaela dejó su casa por dos horas sola y cuando regresó le habían robado aparatos electrónicos y celulares.

Ya me pasó, me agarraron y me robaron mi tele y mi estufa de dos quemadores, lo poquito que tenía, mi radio, mi estéreo, mi celular, fue hace como dos semanas, me hice de cositas otra vez, pero no se vale que uno se haga de sus cosas y otros le roben nomás así”, afirma.

A pesar de que Rafaela conoce a los vecinos de la calle Ayuste, nadie supo decirle quién le robó en su casa, y ella lo entiende: Hay un entorno de miedo y prefieren no delatarlos para evitar problemas.

“La Policía no viene para acá y si pasan, nomás pasan, pero no llegan, no hacen nada”, cuenta.

Al tener a sus cuatro hijos vive con temor, asevera, no tanto por ella sino por los cuatro pequeños.

“Me da temor por ellos y pues se siente feo, se siente feo que roben lo poco que tienes, personas que en lugar de ponerse a trabajar se les hace más fácil robar”, indica.

IMPOSIBLE SALIR

En el reporte del Observatorio Sonora por la Seguridad el primer lugar en robo a casa en las colonias de Hermosillo corresponde a Puerta del Rey, un fraccionamiento que está al Norte de Hermosillo.

Daniela Iveth, vecina de la calle Enguerrando Tapia Quijada, explica que los delincuentes provienen de dos lugares: Unos son de la propia colonia que invaden casas y otros presuntos son de zonas aledañas.

“Somos un fraccionamiento nuevo y hay mucho tránsito de personas que no son de aquí, son de colonias vecinas, personas que andan rondando sobre todo en las casas que están solas, somos la última calle que divide Tierra Nueva y Puerta del Rey”, explica.

En medio de estos fraccionamientos, Puerta del Rey y Tierra Nueva, hay un camino que es usado para arrojar toneladas de basura, la queman y a pesar de que la han retirado al tiempo vuelve a estar lleno de desechos.

En Puerta del Rey algunas casas ya han sido vandalizadas.

La vecina considera que sellar ventanas y puertas de casas abandonadas ayudará para que no ingresen personas ajenas a las colonias y de quienes, sospechan, roban en el sector.

Sus hermanos viven a unos metros de su casa y ellos sí han tenido que dejar sola su vivienda, porque tienen que acudir a trabajar y a seis meses de habitarla los "amantes de lo ajeno" ya los visitaron: Habían dejado los muebles preparados para saquear, pero por alguna razón huyeron sin llevarse nada.

En todos los casos piden el apoyo de la Policía para que clausuren las casas solas y que procesen a los delincuentes.

Otros vecinos del sector han hecho lo propio al enrejar sus viviendas, colocar alambres de púas sobre la barda y tener perros para ahuyentar a los maleantes. En el caso de Daniela Iveth ni siquiera ve como una opción salir a trabajar:

“Si yo el día de mañana tuviera que irme a trabajar, por el hecho de tener la barda de este lado y casas colindantes que están vacía", expresó, "tendría que contratar un sistema de cámaras de seguridad o mejor no trabajar”.