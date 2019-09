Así fue como Jacobo fue arrastrado por el Río San Miguel; realizan intensa búsqueda

HERMOSILLO, Sonora.- Autoridades realizan una intensa búsqueda para localizar a Jacobo Silvestre Flores, el hombre que fue arrastrado por las aguas del Río San Miguel la tarde del miércoles.

El delegado del municipio del Tazajal, José Luis Flores García, dio su testimonio sobre los hechos que desplegaron una intensa búsqueda por parte de Bomberos de Hermosillo, socorristas de la Cruz Roja y habitantes de la zona.

Flores García relató que Jacobo, quien trabaja en milpas de un rancho, regando y sembrando con un tío de él, venía de sus labores y al joven se le hizo fácil cruzar el río.

“Ahí fue el problema. Lo jaló el río. Traía muchas ramas, palos, alambres. Mucha gente lo vio, lo identificaron y él gritaba pidiendo ayuda. Lo querían ayudar pero se les perdió, como ya estaba oscuro”.

El delegado del municipio del Tazajal mencionó que hay bastantes personas apoyando. Destacó la presencia de la alcaldesa Célida López y reconoció el trabajo de la Policía Municipal y Bomberos de Hermosillo.

Asimismo, dijo que al parecer 30 elementos del Ejército también colaborarán en la búsqueda del joven.

“Esperemos encontrarlo este día, lo más pronto que se pueda, que no se nos acabe la luz. No hemos parado y no vamos a parar hasta encontrarlo”.