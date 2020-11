“Así como lo soñé, así está”; hermanos se ven 28 años después

HERMOSILLO.- Tuvieron que pasar 28 años para que Luis Enrique se pudiera reencontrar con su familia, en todo ese tiempo vivió en las calles de Hermosillo.

Semanas atrás pasaba el tiempo en un lote lleno de basura que se ubica en las avenidas Heriberto Aja y Niños Héroes, en la colonia Centro, tocando una batería que armó con cubetas a cambio de unas propinas para comer.

Con un morral en sus espaldas, con la barba crecida y su ropa sucia pasaba las noches y los días, hasta que un día las oraciones y esperanza de sus hermanas tuvieron una respuesta.

Ayer María Guadalupe viajó desde Culiacán para rescatar a su hermano, darle una nueva vida en su hogar, después de saber que estaba vivo por un video que divulgó EL IMPARCIAL en redes sociales, en el que Luis

Enrique pedía regresar a casa.

Ayer se vieron, se abrazaron, lloraron, recordaron a los familiares que partieron y a los que están vivos, una escena que se pudo ver en el Jardín Juárez de Hermosillo.

Gracias a Dios me siento bien alegre porque miro a mi familia, a mi hermana Lupe, es la que soñaba, Dios los bendiga a todos”, expresó conmovido Luis Enrique.

PASARON 28 AÑOS

Al sacar cuentas de cuánto tenían sin verse concluyeron que habían pasado 28 años.

“Él se vino cuando tenía 30, a mí me dijeron que él ya no tenía pies, mi papá me dijo a mí, yo dije ‘no puede ser’, porque yo confío en Dios que él está vivo y sí tiene piernas, me puse orar por él y tenía un sueño de que lo miraba a él y así como lo soñé, así está, contó.

La felicidad inundaba a María Guadalupe, ahora lo iba a llevar ante su padre que tiene 82 años y que en un principio no creía que fuera el verdadero Luis Enrique, pero pronto estará en la comunidad La Arrocera en El Dorado, Sinaloa, para reencontrarse con él.