"Así como está de feo, los niños juegan ahí"

HERMOSILLO, Sonora.- Por más de diez años el parque de la colonia Metalera ha sido víctima de la delincuencia y del descuido de las autoridades y de los mismos residentes, pero ahora los vecinos quieren rescatar el lugar.



"Cada candidato que viene nos promete que lo van a arreglar y nunca cumplen, estamos muy decepcionados, porque así como está de feo, aún los niños juegan ahí, pero esta zona es peligrosa y hay mucho malandro, ya en la noche pues no se puede ni caminar.



"En otras colonias más peligrosas que aquí sí ponen hasta campos deportivos y todo, es lo que queremos, para que nuestros hijos crezcan en un ambiente bonito, no rodeado de basura y delincuentes", expresó de manera anónima una madre de familia.



Los reportantes prefirieron omitir sus datos generales porque denunciaron la inseguridad que a diario se vive en el lugar. Aseguran que son los delincuentes los que vandalizan los juegos del parque y usan el lugar para consumir drogas y cometer actos ilícitos.



"A mí sí me da tristeza que esté todo descuidado, porque ni siquiera vienen a limpiar y pues también la gente es muy cochina y tira basura, pero con que lo limpiaran, pusieran más juegos y pusieran patrullas en las noches, está bien.



"Que se lleven a los locos, nomás se la llevan robando y lo peor es que son vecinos, que no les podemos hacer o decir nada porque nos va mal", aseguró otra de las denunciantes.



COMO BASURERO



El parque está a un costado de lo que debería ser el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, pero por la sequía fue invadido y lo usan como basurero.



Los habitantes de la Metalera añoran tener un espacio público limpio, seguro y libre de violencia para sus hijos, por eso solicitan apoyo a la autoridad correspondiente para que rescaten el lugar.