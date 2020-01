Aseguran no hay reporte de cobros del Insabi

HERMOSILLO, Sonora.- En el Hospital General del Estado de Sonora, decenas de ciudadanos acudieron para informarse sobre cómo va a funcionar el Instituto de Salud de Bienestar (Insabi), ya que no saben si pagarán los costos de hospitalización, cirugía, curaciones, consultas, medicamentos o urgencias.

Por ello el nosocomio puso a personal de la institución para que guiaran a los ex derechohabientes del Seguro Popular, a quienes se les explicó que tenían que tramitar las constancias en el IMSS, Issste e Isssteson para confirmar que no están afiliados a esas instituciones.

Socorro Ramírez realizó fila para saber cómo ingresar a Insabi con la esperanza de que la cobertura sea la misma que la del Seguro Popular, ya que a ella la operaron de la vesícula sin cobrarle un sólo peso.

"Nos dijo un señor que sacáramos unas cartas de no derechohabiencia para que nos puedan atender aquí; no nos han dicho nada si no se va a cobrar o no, eso tengo que preguntar.

"Espero que el nuevo sistema esté igual que el Seguro Popular y que no cobre tanto porque no tenemos dinero. Yo me he operado con el Seguro Popular y la operación de la vesícula no me la cobraron", contó.

María Elena López también desconoce cómo operará Insabi, ya que es de escasos recursos y no tiene la solvencia para pagar una atención médica operación.

"La consulta ya la tenía desde el año pasado y ya para las próximas consultas tengo que traer las cartas de no registro. Quién sabe cómo vaya a funcionar el Insabi, todavía no sabemos porque ahorita están respetando lo del año pasado, mas no sabemos si después nos empiecen a cobrar las consultas o el medicamento", manifestó.

Octavio Espinoza llevó a su hijo a urgencia y fue atendido sin problemas aunque ya no contaba con Seguro Popular. Al darlo de alta le dieron una nota de pago de 260 pesos, pero en dado caso que lleve las tres cartas de no derechohabiencia no le harán el cobro.

"Tengo que afiliar a mi hijo para que no le cobren eso, y yo vine para informarme sobre eso y ver cómo hacerle para traer las tres cartas. Así ya no pagaré nada", indicó.

SERÁ GRATUITO

El delegado de los Programas de Bienestar explicó que las únicas personas que no podrán utilizar el servicio de Insabi son los que ya tengan una afiliación en el IMSS, Issste e Isssteson.

"La atención va a ser gratuita, es la idea y la reglas de operación marcan eso

de que es gratuito.

"No te van a cobrar, esa es la idea, no cobrar medicina, el servicio médico, son los lineamientos y es algo que suena nada fácil y es una situación compleja, señaló.

"Las operaciones, los días que dure internada una persona, o bien, el medicamento que le apliquen tampoco se cobrará, agregó.

"No hay ninguna cuota de nada en el Insabi, Esa es la propuesta, aunque los recursos para la salud están transferidos a los gobiernos de los estados", puntualizó.

En Sonora, destacó, se prevé que sean cerca de 1 millón de personas las que estén afiliadas al Insabi, los cuales serán atendidos únicamente en los hospitales generales y centros de salud.