Aseguran empleados que los amenazan por falta de cerveza

Empleados de tiendas Oxxo aseguran que han sido amenazados con ser golpeados por quienes acuden por cerveza y no encuentran.

En las avenidas Alfonso López Riesgo y Xólotl hay un establecimiento en donde el día de ayer se formaron decenas de personas que exigían al encargado de cajas que les vendiera cerveza.

El trabajador, quien pidió se omitiera su nombre, no contaba con las bebidas y pidió a los clientes que no hicieran fila para que no perdieran su tiempo, pero lo empezaron a insultar.

Me querían hasta pegar, por ejemplo en la mañana había una cola de aquí a la gasolinera, yo llegué y les dije ‘oigan no tengo cerveza’, ‘cómo no, si la tienes allá adentro’ luego se querían meter a buscar cerveza”, relató.

Lo que hizo para salir del problema fue que invitó a alguien de la fila para que verificara que no había latas y les refrendara lo que él les había dicho, pero aún así había inconformes.

“De allá de la fila gritaron ‘no es cierto, ahí tiene el güero’, salió otro de allá diciéndome mentiroso y queriéndome pegar”, contó ntró a la tienda y esperó a que la gente se fuera.

En el establecimiento ubicado en la calle Músaro y López Riesgo, de la colonia Altares, los trabajadores también han pasado por situaciones similares, cuando no tienen alcohol las ventanas de la tienda son apedreadas.