Asaltantes acechan entre la maleza a transeúntes

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia San Juan se quejaron de la maleza que invade a un terreno localizado en las calles Pedro Villegas y De la Palma, ya que los delincuentes aprovechan para esconderse y asaltar a los transeúntes.

Guadalupe, una de las vecinas afectadas, manifestó que el predio lleva abandonado más de 30 años y desconocen quién es el propietario, pero exigen a las autoridades que lo obligue a limpiarlo antes de que las cosas se pongan peores.

"Pues antes sí sabíamos de quién era, pero parece que lo vendieron y ya no supimos qué pasó, pero pues nosotros no tenemos la culpa, oiga, es un cochinero de basura, de ramas, luego vienen los indigentes y se hacen del baño.

"Lo peor es que a veces no hay luz, que no sirven los focos y los locos se esconden, ya no puede uno ir a caminar porque te salen en la esquina", externó.

Los ciudadanos también se quejaron de la fauna nociva que se cría en el lugar, ya que muchas personas arrojan basura cuando caminan por ahí y salen animales que ingresan a las viviendas.

"Tiran hasta animales muertos. Antes tan a gusto que estaba, porque los jóvenes usaban la parte de atrás para jugar futbol, pero ha decaído mucho, ahora no puedes ni ir a hacer ejercicio porque te asaltan", resaltó otra de las habitantes de la San Juan.

Los denunciantes solicitaron al Municipio apoyo para la limpieza del predio y de otros más que hay en la misma zona y situación.