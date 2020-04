Arrestan a líder sindical de transporte público de Hermosillo, confirma abogado

HERMOSILLO, Sonora.- Después del desalojo de operadores del transporte público en la entrada del centro pernocta, Apolinar Castillo fue arrestado y trasladado al Cereso Hermosillo Uno.

Héctor Robles, abogado de Apolinar Castillo y Secretario General sustituto de la CTM en Sonora, confirmó que el líder sindical fue trasladado al Cereso, y hasta el momento no han podido tener contacto con él.

“Lo detuvieron sin decirle cuáles eran sus derechos, fue violentamente detenidos en todas sus posesiones, obviamente privado no nada mas de la loberta, sibo también de la visita o asesoría jurídica.

“No sabemos si está golpeando porque no nos permitieron verlo, pero pues estamos en la Policía Estatal Investigadora y vamos a estar aquí permanentemente hasta que nos permitan que le den el acceso a la asesoría legal a la que tiene derecho”, recalco.

De acuerdo a Héctor Robles dijo que se están violando las garantías constitucionales a las que tiene derecho una persona que está haciendo privada de su libertad, pues no ha podido tener acceso tampoco a la copia de su expediente.

“No han permitido que tenga la asesoría jurídica a la que tiene derecho, lo tienen en comunicado completamente, no hemos podido hablar con Apolinar, no no los ha permitido la gente del ministerio público y dicen que son órdenes de arriba y que no nos pueden entregar mi copia del expediente sobre la denuncia o las imputaciones que le están haciendo Apolinar Castillo”, puntualizó.

Héctor Robles dijo que el traslado de Apolinar Castillo al Cereso complica su situación, pues ese no es un Conducto para solucionar un conflicto laboral.

Cabe recordar que desde el martes pasado un grupo de operadores del transporte públicos sindicalizados bloquearon la entrada del centro pernocta para impedir la salida de los camiones esto en protesta del incumplimiento de algunas cláusulas del contrato colectivo.