Arreglar deudas heredadas es prioridad para mejorar Hermosillo: Alcaldesa Célida López

Enfocada en “reparar” las finanzas del Ayuntamiento de Hermosillo para lograr una ciudad con mejores niveles de bienestar para sus habitantes, la alcaldesa Célida López Cárdenas asegura que actualmente la capital de Sonora es un mejor lugar para vivir.

Señala que si bien son muchos los asuntos que se deben manejar desde el Gobierno municipal, el tema financiero ocupa la mayor parte de su tiempo.

“Lo más importante en la agenda de la ciudad es el tema financiero. No podemos distraernos de seguir luchando para seguir encauzando las finanzas de la ciudad”, destaca en entrevista para EL IMPARCIAL.

Entre otros temas, la alcaldesa habló sobre las medidas tomadas en su administración para disminuir los pasivos que tienen a Hermosillo como la tercera ciudad más endeudada de México y sobre las tareas que ha encabezado en su administración. A continuación la entrevista:

¿Cuáles serán los principales temas que marcarán su agenda en estos meses que restan de su administración?

Célida López Cárdenas (CLC).- Lo más importante en la agenda de la ciudad es el tema financiero. No podemos distraernos de seguir luchando para seguir encauzando las finanzas de la ciudad, estamos a punto de firmar ya la reestructura, algo que nos ha costado mucho esfuerzo poderlo aterrizar, esos mil 833 millones que nos heredaron de deuda a largo plazo en bancos con tasas de interés muy altas.

La deuda a largo plazo de un Municipio solamente se puede utilizar para obra pública y lamentablemente estos créditos se utilizaron para gasto corriente, de tal forma que nos atrasó y tuvimos que volver a hacer el proceso de la licitación; afortunadamente ya en esta semana se firman esos créditos, lo cual nos va a permitir liberar 28 millones de pesos de entrada.

Lo más importante para nosotros es cumplir con la Ley de Disciplina Financiera: Todas las administraciones de los diferentes niveles de Gobierno, antes de que termine un periodo constitucional, tienen que pagar todos los créditos a corto plazo el día 30 de junio.

Nuestra agenda está concentrada en atender a la gente, en atender esas exigencias que día a día están llegando en diferentes colonias, hay que ir a prestar el servicio público de la reparación de la fuga de agua, el bache, tenemos que seguirle apostando en mejorar nuestros servicios públicos”.

Estamos dedicándole el tiempo suficiente para estar revisando nuestros compromisos, nuestros proveedores, sobre todo porque hay algunos servicios públicos que requieren de mucho flujo como la gasolina para nuestras patrullas, el diésel para los camiones recolectores... tenemos que estar protegiendo y cuidando el flujo del día a día que nos garantice la operación de todos los servicios públicos.

¿Cuál es el estado de las finanzas de Hermosillo actualmente?

(CLC).- Lo más importante es que hemos logrado estar al día en el pago de nuestros impuestos. Cuando nosotros recibimos la administración había un adeudo de más de 50 millones de pesos al SAT, nosotros nos hemos venido poniendo al corriente.

No le debemos a Infonavit, no le debemos a Isssteson, no le debemos al Sindicato y esto requiere obviamente de un esfuerzo diario, desde el primer día que llegamos y hasta el último día que estemos frente a la ciudad, una de nuestras grandes preocupaciones en la agenda es un trabajo administrativo honesto.

Tenemos ya un sistema contable que tampoco se tenía cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, no había un sistema de nóminas, todo se vaciaba en Excel, ahora todas las dependencias, antes de solicitar la compra de un producto o un servicio, tienen que ver si en el sistema hay suficiencia presupuestal.

La disciplina que hemos venido esforzándonos para poder tener finanzas sanas nos permite ya estar mejor evaluados. Fitch Ratings nos dio una calificación estable.

De haber recibido una administración calificada como negativa -sus finanzas así estaban calificadas como negativas, lo cual afecta muchísimo-, hemos logrado avanzar a tener hoy una calificación estable y, por supuesto que, en la medida en que nosotros abonemos a la deuda a bancos, vamos a poder mejorar.

¿Cómo evalúa la situación que tenía el Ayuntamiento de Hermosillo en materia financiera al llegar usted a la Presidencia Municipal?

(CLC).- Hermosillo, a través de todas las atraciones desde el 2006 hasta el 2018 fueron contrayendo deuda a largo plazo hasta llegar a un total de mil 833 millones de pesos en deuda en bancos, lo que sitúa a la ciudad de Hermosillo como la tercera ciudad más endeudada del País, después de Tijuana y de Monterrey.

En la medida en que nosotros hemos venido avanzando se han pagado más de 505 millones de pesos a bancos, la mayoría de estos 505 millones lamentablemente se van a pago de intereses y es muy poco lo que se abona a capital.

Sin embargo, si hiciéramos un corte al día de hoy, nosotros somos la primera administración en la historia de Hermosillo que no vamos por deuda a largo plazo y que por el contrario hemos logrado reducir esa deuda y hemos ya logrado pagar a capital casi 150 millones de pesos.

¿Qué ha hecho su Gobierno para enfrentar ese escenario financiero?

(CLC).- En la medida en que esta política financiera se mantenga, Hermosillo puede en el mediano plazo tener mucha mayor liquidez y estar menos castigados por nuestras participaciones federales, que llega muy poco, una tercera parte de lo que deberíamos recibir mes con mes de la Secretaría de Hacienda federal; estamos recibiendo un poco más de 30 millones de pesos cuando deberíamos de estar recibiendo más de 90 millones.

Pero desafortunadamente, cuanto tú vas al banco y contratas un crédito a largo plazo, lo que se hace es dar como garantía tus participaciones federales, de tal manera que la Secretaría de Hacienda le paga a los bancos y te envía el resto.

Si Hermosillo tuviera liberadas sus participaciones federales, si pudiéramos tener esos ingresos como los tienen otras ciudades del País, la ciudad pudiera avanzar y pudiéramos estar invirtiendo mes a mes en mucha mayor obra pública y en equipamiento para los servicios públicos, esa sería la primera gran tarea, la tarea es muy dura, no puedes desconcentrarte del cuidado de las finanzas del Municipio.

Además de la pandemia de Covid-19, ¿cuál ha sido la peor crisis que le ha tocado enfrentar en lo que va de su Gobierno?

(CLC).- Son dos. La primera fue cuando tuvimos el problema del funcionamiento de una de las bombas del Acueducto Independencia, esto sucedió lamentablemente porque no se le dio el mantenimiento adecuado y tuvimos el riesgo de que por varios días la zona Sur de Hermosillo no tuviera suficiente agua.

Nos tomaron la entrada Hermosillo del Sur en la salida a Guaymas, gente muy molesta porque no tenían casi agua y era algo urgente que no estaba en mis manos resolver.

La segunda crisis más fuerte fue en 2019, cuando nos llovió como no había llovido en cinco años. La ciudad estaba destrozada, en septiembre de 2019 ya teníamos muchos problemas, continuaron las lluvias noviembre y diciembre y en realidad arrancamos el 2020 con muchísimos problemas y realmente era inviable transitar por Hermosillo y que pudieras encontrar una sola ruta sin baches.

El Gobierno federal le ha destinado recursos a través de sus diversos programas, ¿cuál es el monto recibido y en qué obras se ha canalizado?

(CLC).- Además de las participaciones federales que recibimos cada mes que son un poco más de 30 millones de pesos, recibimos del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) cada año un poco más de 90 millones de pesos.

El recurso del FAIS viene etiquetado para poderlo invertir en ciertos polígonos que nos da el Gobierno federal en donde hay pobreza extrema, ahí es donde hemos logrado hacer inversiones de diferentes tipos como plantas tratadoras, drenajes, pavimentos y los cuartos de ampliación en muchas de las colonias más pobres de Hermosillo.

El recurso federal para el pavimento que fue un apoyo extraordinario del presidente Andrés Manuel (López Obrador) ha sido de muchísima utilidad, son más de 31 avenidas las que se están interviniendo desde toda la rehabilitación de la red de drenaje y la red sanitaria, después viene el pavimento, en algunos casos son pavimentos nuevos, en otros rehabilitaciones e incluye también las banquetas.

Para mí lo más importante es generar nuevas inversiones como las que vamos a hacer este año, estamos hablando de una inversión de ingresos propios de 190 millones más el recurso federal, en donde tenemos ya un plan de obra para este año, vamos a habilitar tres nuevos bulevares en el Norte de la ciudad y hay otras rehabilitaciones que se están contemplando.

¿Cuál obra o acción le ha dado más satisfacción en su trabajo como alcaldesa?

(CLC).- Hay muchas obras. La clínica Transformando Vidas para atender adicciones en menores de edad es una obra que me enorgullece muchísimo, pero también llevar mejor agua a Bahía de Kino.

A mí me gusta ver la ciudad que avanza, que mejora. Creo que la emoción más grande que he tenido, más que una obra en especial, fue recibir los 30 camiones recolectores de basura que nos vino a resolver el gran problema que enfrentamos al llegar, seis meses sin poder recolectar la basura dos días a la semana fue muy difícil para nosotros.

Pero mi momento favorito de toda la administración, sin duda, es el día que estaba firmando ante notario la cancelación de la concesión del alumbrado público.

¿QUÉ OPINA DE?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

Hombre honesto al que admiro profundamente.

CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO:

Una mujer trabajadora.

MARIO DELGADO:

Hombre inteligente y mejor amigo.

ALFONSO DURAZO:

Un hombre fuerte, trabajador, disciplinado y honesto.

JACOBO MENDOZA:

Generoso, incluyente y buen amigo.

MARÍA DOLORES DEL RÍO:

Una mujer exitosa.

HUGO LÓPEZ-GATELL:

Un hombre tenaz.

JORGE TADDEI BRINGAS:

Hombre trabajador muy capaz.