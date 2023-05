Arrasa incendio con casi 200 hectáreas de maleza

Un incendio en la carretera de Hermosillo a Sahuaripa arrasó con 190 hectáreas de maleza y el fuego no pudo ser apagado en su totalidad. Jorge García Orduño, encargado de turno del Departamento de Bomberos de Hermosillo, explicó que el reporte se atendió a partir de las 10:00 horas de ayer y trabajaron en el sitio hasta las 18:00 horas.

Informó que el fuego se extendió en aproximadamente 190 hectáreas de maleza a partir del kilómetro 4.5 de la carretera Hermosillo a Sahuaripa, el incendio recorrió alrededor del vaso de la presa y el interior del rancho La Rosillita. Cerca de donde ocurrió el siniestro hay granjas avícolas y ranchos, que no resultaron afectados.

Terminamos donde había riesgos, donde ya no pudimos nosotros entrar es hacia muy pegados al vaso de la presa, como yendo al Realito, es otro rancho más adelante que son campos de cultivo y ahí no afectó, esperemos que en los campos de cultivo donde no esté sembrado ahí se apague”, dijo.