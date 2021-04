Arranca Célida López con 16.4 puntos de ventaja en Alcaldía de Hermosillo: Manuel Cáñez

HERMOSILLO.- En el arranque de las campañas electorales en Hermosillo, Célida López Cárdenas aventaja con 16.4 puntos en la intención del voto y con 19.1 puntos en la percepción del triunfo en la carrera por la alcaldía de la capital de Sonora, aseguró Manuel Cáñez, coordinador general de campaña.

Esto, afirmó, de acuerdo a la más reciente encuesta de Massive Caller en este mes de abril, que muestra que la candidata de Morena cuenta con el 40.4% de las preferencias electorales a menos de dos meses de la elección; y donde un 48.4% piensa que López Cárdenas va a ganar.

Estamos muy contentos por la confianza de las familias hermosilllenses hacia el trabajo de Célida López, debemos seguir rescatando Hermosillo de los años de abandono en los que se encontraba el Municipio, la ventaja es amplia y la oposición esta moralmente derrotada, no conecta ni entiende el momento histórico que vive el país”, subrayó.

Morena en la capital de Sonora, apuntó, hará una campaña a la altura de la gente de Hermosillo, limpia, austera, honesta y transparente, con los principios que caracterizan a Morena: No robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

El coordinador de campaña señaló que en la encuesta de Massive Caller, ante la pregunta que si hoy fuera la elección a presidente municipal, ¿por cuál de las siguientes opciones votaría usted?, López Cárdenas tiene una clara ventaja sobre sus competidores Antonio Astiazarán del PRI-PAN-PRD (24%) y David Figueroa de Movimiento Ciudadano (10.2%).

El 7.4% de los encuestados, aseguró Cáñez, dijo que votaría por otro candidato y el 18% aseguró que aún no decide.