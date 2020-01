Argentino dona sangre a Alfredo, ¡y podrán operarlo!

HERMOSILLO, Sonora.- Un hombre de nacionalidad argentina donó la sangre tipo O negativo que necesitaba Alfredo Rivera Islas, y por fin, podrán operarlo de la hernia en el ombligo y la cirugía urológica a la que deberán someterlo.

"Va a venir a mi casa a entregarme el recibo, ahorita habló a mi casa, dijo que iba a entregarme el volantito, y han ido otros (a donar) pero no checan, no los reciben porque cualquier cosita que traigan no los reciben", contó.

Ayer Alfredo se presentó ante el médico de la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugías Ambulatorias (Unemeca) y durante esta semana tendrá una cita con el cirujano para poner fecha a la operación.

"Si no lo operan el viernes lo operan el lunes, si mañana (hoy) va ir para que lo vea el urólogo para que las dos cirugías se las hagan el mismo día, nada más que va a tener que recuperarse dos semanas y no va a poder trabajar", comentó Judith Ortiz, esposa de Alfredo.

AGRADECEN APOYO

La mujer agradeció el apoyo de tres familias que le ayudaron con pañales, alimento Gerber y despensas.

"Gracias a Dios ya por medio de ustedes la gente se enteró y pues se ha logrado el propósito que teníamos, estamos contentos, felices porque ya se va a lograr esto y rápido, no esperábamos que tuviéramos respuesta tan pronto", comentó.

Desde hace 3 meses Alfredo buscó ser operado, sin embargo la sangre O negativo que le pidieron para realizarle la cirugía resultó difícil de conseguir.

LO QUE SIGUE

Ahora la preocupación de Judith es que los días en que estará incapacitado Alfredo no tendrán ingresos, ya que ella no podrá trabajar porque atenderá a su hijo Oseas Joel, que tiene el síndrome de Sanfilippo, y al recién operado.

El síndrome de Sanfilippo es una extraña enfermedad neurodegenerativa que impide a Oseas Joel, de 20 años, comer, moverse por sí mismo y es conocida también como el Alzheimer infantil.

Si usted desea apoyar a la familia de Alfredo puede comunicarse al teléfono 66 23 69 80 14, acudir en las tardes con Alfredo en Progreso y Solidaridad que es el lugar que tiene como punta de venta o realizar algún depósito a la tarjeta saldazo Banamex 4766-8412-5246-2596.