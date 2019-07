Araujo mostrará su mejor versión

HERMOSILLO, Sonora.- La mejor versión de Jairo Araujo se verá conformen pasen los partidos y retome el ritmo en cancha rumbo al Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX, aseguró el propio futbolista de Cimarrones de Sonora.

Después de perderse todo el Apertura 2018 por una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla, el mediocampista volvió a la actividad el pasado semestre, en el primer certamen bajo las riendas de Isaac Morales como estratega.

En ese Clausura 2019, el futbolista disputó tres compromisos, uno como titular y acumuló 132 minutos en cancha, además de otro partido jugado en la Copa MX, también de inicio.

“Muy bien, vamos de menos a más. En lo personal me he sentido muy bien, el ‘Profe’ me ha dado pocos minutos, y yo creo que eso es lo conveniente para mí por la lesión, y cada vez me está dando más oportunidad para demostrarlo en la cancha.

Me ha costado un poco al principio, como todo, pero creo que voy por buen camino. Vamos haciendo bien las cosas, sólo falta fortalecer la rodilla y me siento bien, muy bien”.

Actualmente en pretemporada en Querétaro, el cuadro sonorense marcha con marca de una victoria y dos derrotas, además con dos partidos aún por disputar, Araujo Cano espera que en esos próximos cotejos el equipo obtenga resultados positivos y mejore el funcionamiento colectivo.