“Aquí me hice viejo”, relata Luis Enrique

HERMOSILLO.- Luis Enrique Ruiz Camacho, de 57 años de edad, vive en la calle y con unas cubetas y un platillo armó una batería para tocarla a cambio de alimento; a pesar de que hace 40 años no ve a su familia tiene la esperanza de regresar a su hogar.

Explicó que hace cuatro décadas salió de su casa ubicada en El Dorado, Sinaloa. Llegó a Sonora a la pizca, después se quedó en la calle y así ha pasado los años durmiendo en baldíos y espacios públicos sin ver a sus parientes.

Me salí joven, aquí me hice viejo, me vine para acá con un camarada, nomás que aquí me cortó el camarada y bueno, no hallaba cómo hacerla, no traía dinero y me puse a pedir”, dijo.

Las primeras veces que pidió ayuda a la gente aún la recuerda, relató, le daba vergüenza porque no estaba impuesto a tener ayuda de los demás.

“Que le pido al primero y no me dio, le pido al segundo y no me dio, me parece que hasta el tercero me dio, ya nomás me dio uno y agarré ánimo”, contó Ruiz Camacho.

SU FAMILIA

Sus familiares ya han venido por él, indicó, pero no lo han hallado. Aunque la última vez que tuvo contacto con su padre fue por teléfono hace 15 años, tiene la esperanza de que se entere de él y venga a Hermosillo para llevarlo a casa.

Se acuerda de sus hermanos Freddy y Lorena Ruiz, espera que alguien lo ayude a contactarse con ellos y mencionó que también tiene familiares en Perico, Navolato, Bachigualato en Sinaloa.

A Luis Enrique Ruiz Camacho le gusta pasar el tiempo en el Mercado número 2 de Hermosillo y en una farmacia que se ubica a un costado del Mercado, en el Centro y es en estos sitios donde puede ser contactado.