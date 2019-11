Aprovechan el puente y disfrutan Bahía de Kino

Gran afluencia de visitantes durante este fin de semana largo es lo que esperan los comerciantes de Bahía de Kino, quienes se prepararon con un mayor de productos para ofrecer a la venta, como ya es costumbre cada año.

Leticia Rodríguez Higuera, quien se dedica a la venta de sombreros, playeras, vestidos y accesorios desde hace más de diez años, comentó que aunque las ventas durante el viernes y parte de la mañana del sábado se mostraron "un poco bajas", esperan que hoy y mañana mejoren.

"Siempre es así, ahorita ha estado muy baja la venta, no hemos vendido nada ahorita y ya son las 11:30, pero esperamos vender más porque es fin de semana largo y está el puente.

"En la tarde será el Kino Fest", dijo, "y eso pues también nos va a ayudar, porque vendrá mucha gente. Este año será diferente porque siempre lo hacen allá en Kino (pueblo), pero ahora lo van a hacer aquí en el ‘Domo’ y pues a ver cómo nos va".

La comerciante afirmó que entre las prendas que más se venden son las camisetas con la leyenda "Bahía de Kino", los sombreros y las playeras que tienen estampados de cuerpos esculturales, ya que a los clientes se les hace chistoso y son muy buscadas.

Jonathan Ibarra, desde hace siete años tiene un puesto de mariscocos en el área de palapas y destacó que, aunque trabaja de lunes a domingo, para este fin de semana se prepararon con más producto de lo normal, ya que es bien sabido que durante el puente del 20 de noviembre hay muchos visitantes.

DISFRUTAN FIN DE SEMANA

Entre los visitantes están los integrantes de la familia Cruz Ríos, quienes llegaron procedentes de Nogales pues aprovecharon que el lunes no irán los niños a clases y no trabajarán para visitar las playas de Bahía de Kino y salir de la rutina diaria, y de paso ver a sus familiares en Hermosillo.

"Nomás agarramos el puente y aprovechamos para venirnos. Ya habíamos venido hace unos meses, pero no teníamos chanza por lo niños en la escuela, pero nos vinimos directo a la playa, ya de ida, vamos a llegar con los familiares a Hermosillo.

"Tratamos de venir una o dos veces al año, cuando hay asi puente, porque sí está lejos y aprovechamos ahora, porque nos gusta mucho la playa, está muy bonita y a los niños también, las albercas, los mariscocos, todo", comentó Lorenia Ríos.

La madre de familia resaltó la calidad de los mariscos que en Bahía de Kino ofrecen los comerciantes a sus clientes, ya que siempre son frescos.

Pues yo recomiendo a las familias que se vengan, que aprovechen las playas que tenemos en el Estado, porque está muy bonito, a nosotros nos encanta venir, lo hacemos cada vez que podemos y son dos veces al año o tres, pero nos gusta mucho.

"Sobre todos los mariscos, la comida que ofrecen aquí", agregó, "porque son mariscos frescos, nada que ver con lo que venden allá (en Nogales), sí están buenos, pero aquí todo está fresco, recién salido del mar, yo sí recomiendo que vengan".

REGRESA A TIERRA SONORENSE DESPUÉS DE 55 AÑOS

Luego de 55 años de no pisar tierras sonorenses, Adolfo Pacheco Luna, de 78 años de edad, llegó el jueves pasado a Hermosillo a visitar a su familia desde la Ciudad de México, acompañado de su hija Sandra y su nieto Luis, quienes disfrutaron de la playa de Bahía de Kino, de la que guardaba grandes recuerdos.

"No venía hace 55 años, pero ahora que vengo es una novedad tan bonita el venir aquí. Realmente todo está igual, todo está igual y sobre todo que queríamos ver a la familia, tantos años y es lo más bonito que pueda haber.

"La playa está muy preciosa" dijo, "está muy bonita, muy calmada, se puede nadar, está muy bien, puede uno disfrutar del mar, porque no hay olas y cuando hay olas, pues tiene uno que estar a la expectativa de estar viendo que no se lo lleve a uno a la ola".

Don Adolfo recordó que la última vez que visitó Bahía de Kino, estuvo a punto de morir ahogado, pero afortunadamente fue salvado por sus familiares que lo acompañaban y, a pesar del accidente, siempre recuerda con cariño a Sonora.

"Un día me estaba ahogando. Iba un cuñado y un hermano y me ayudaron a salir. Esa es una anécdota no muy bonita, pero es una anécdota que a la vez me trae bonitos recuerdos.

"Yo he visitado playas de México, como Acapulco, Veracruz, Mazatlán, varias y aquí también está muy bonito, sobre todo que no hay olas, recomiendo que se vengan a divertir y a gozar del mar", añadió.

Sandra Pacheco destacó que su padre no es un "abuelito normal", ya que desde que llegó a Bahía de Kino estaba dispuesto a subirse a la "banana" y disfrutar al máximo su estancia en Sonora, junto a sus familiares que no veía hace medio siglo.

"A su edad, mi papá quería subirse a la banana, yo le digo que no es un abuelito normal, porque no aparenta la edad que tiene y anda de aquí para allá, pero ya se siente mal y va y se sienta.

"Estamos muy contentos de haber conocido aquí", externó, "sobre todo que estamos muy emocionados porque también conocimos a mi familia, a mis primas y estamos agradecidos que nos trajeran a este bello lugar".