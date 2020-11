Aprovecha su tiempo y crea un huerto en casa

HERMOSILLO, Sonora.- Todas las mañanas el señor Isaías Quijada Encinas ensilla su caballo, alimenta sus vacas y riega algunas plantas de una huerta que poco a poco ha logrado en su natal Tónichi.



Don Isaías nació en esta comunidad perteneciente al municipio de Soyopa, pero de joven dejó el pueblo y trabajó en el Gobierno durante muchos años en Rosario Tesopaco.



Después de jubilarse decidió regresar a su pueblo a vivir de forma tranquila con su esposa María Guadalupe y disfrutar del campo, los animales y sus amigos.



“Soy un hombre que me gusta trabajar y soy jubilado, después que me jubilé me vine a mi pueblo y aquí estoy, tengo unas vaquitas, ensillo mi caballito y me voy a verlas”, platicó.



Sentado en una poltrona don Isaías le platica a una de sus nietas cómo es vivir ahí, de forma tranquila, pero siempre disfrutando lo que la vida le ha dado.



“Me gusta la siembra, tengo una huertita, unos compañeros de mi edad y yo nos venimos a entretener a jugar a la baraja, eso antes de la pandemia y esta es la vida de uno, vivir de pura ilusión es lo único que nos queda mientras Dios nos preste vida”, comentó.



SU ENTRETENIMIENTO

A sus 72 años con su sombrero y botas bien puestas, el señor Isaías riega sus plantas. En el patio de su casa ha sembrado maíz, calabaza, chile verde, sandía, rabanitos, zanahoria, cebolla, tomate y otros vegetales.



De vez en cuando sus hijos y nietos acuden al pueblo a visitarlos, a quienes esperan con mucha alegría para mostrarle los avances de las plantas y sus vaquitas.



Su huerta es su entretenimiento, dijo, regarlas y cuidarlas le dan mucha satisfacción y dice que ya han comido algunas calabacitas y está a la espera que sus plantas de maíz pronto le den elotes para poder compartirlos en familia.



“Tengo mis vaquitas y mis matitas de calabaza y maíz, luego siembro sandía, rabanitos, en eso me entretengo, ensillo mi caballo, voy a ver las vaquitas y al otro día igual, la misma labor, eso nos queda la vida, vivir de pura ilusión”.



¡FRUTAS Y VERDURAS!

En el patio de su casa en Tónichi, Sonora, ha sembrado:

Calabaza.

Maíz.

Chile verde.

Cebolla.

Tomate.

Limón.

Rabanitos.

Sandía.

Zanahoria.