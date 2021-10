Aprendió a tocar el violín para no "aburrirse", ahora es su pasión

HERMOSILLO, Sonora.- Lo hicieron tomar clases de violín hace siete años para no estar aburrido en su casa y no se imaginó que ahora sería su gran pasión.

Luis Enrique López es violinista en la Orquesta Juvenil de Sonora y parte de las tardes disfruta de su público en Catedral.

A los 14 años el hermosillense aprendió a tocar el instrumento a través de un programa del Ayuntamiento de Hermosillo, actualmente estudia música en la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada.

Al principio no me interesaba porque yo tocaba guitarra, una vez me la robaron y para no estar aburrido en mi casa me metieron a clases de violín, como eran niños más pequeños me aburría”, recordó.