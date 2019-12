Aprende a tejer y vende bufandas para comprarse sus lentes y paladar

Con sus propias manos Luis Antonio elabora gorros y bufandas para vender y así ayudar a su mamá a recaudar fondos para comprarse un paladar.

A sus 11 años aprendió a usar la "tablita" para tejer luego de asistir a un taller junto con su madre, pero él resultó más hábil y decidió aprovechar lo aprendido para iniciar un pequeño negocio y ayudar a su familia.

Cuando nos mudamos de casa aprendí, me enseñó una maestra y nomás fui como tres horas y ya aprendí, he hecho gorros, bufandas y rebozos y ya he vendido como 2 mil pesos", platicó.