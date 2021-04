¡Apoya! René quedó viudo y se encarga de su hija Blanquita vendiendo dulces

HERMOSILLO, Sonora.- Tras quedar viudo, don René Roberto Heman se ha encargado de las necesidades de su hija Blanquita, de 17 años; vendiendo dulces por fuera de un supermercado ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas y Simón Bley.

El padre de familia de 65 años trabaja durante las mañanas y parte de la tarde vendiendo mazapanes, sin embargo, no ha podido acudir a vender por la falta de material.

Hace como cuatro días no salgo porque se me acabaron los dulces y no he tenido como comprar más, pero debemos tener fe, Dios siempre proveé", comentó.

Para don Roberto ha sido una vida difícil, quedó huérfano a los once años, su hija sufre de convulsiones y quedó postrada en una silla de ruedas tras ser atropellada y hace algunos años quedó viudo.

"Tengo poquito aquí en Hermosillo, si conocía porque de joven trabajé en los campos pero ya después me fui a Ciudad Obregón y hace un año llegué aquí y me puse a vender dulces, mi niña va conmigo porque no puedo dejarla sola", contó.

Sin embargo, la venta de dulces no da suficiente para cubrir la renta, comprar despensa, pañales para su hija y adquirir medicamentos.

"Una señora viene y nos ayuda con dinero o despensa, también otras personas que conocen la situación. Ahorita estoy un poco atrasado con la renta y me hace falta despensa", dijo.

Don Roberto agradeció de antemano a quienes deseen ayudarle con despensa y los gastos del hogar, ya que debido a la poca venta no ha podido comprar dulces para vender.

Quienes deseen apoyar a Don Roberto y Blanquita pueden comunicarse al teléfono celular 662-459-84-50 para que se les brinde el domicilio y puedan a llevar artículos de primera necesidad para la familia.

Así mismo, solicita el apoyo con los medicamentos ácido valpróico y valproato de magnesio.