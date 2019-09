Aparece un hoyo en Quintas del Sol

HERMOSILLO, Sonora.- Un boquete apareció en la colonia Quintas del Sol y es una amenaza para quienes transitan por el sitio porque en la noche no se ve.



Es en las calles Pitahaya Madura y Quinta Mojari Sur, en la colonia ubicada al Sur de Hermosillo, donde apareció este hoyo, al parecer por una fuga de drenaje, explicó Sergio Ríos.



El vecino del sector indicó que el desperfecto en el pavimento tiene cerca de cuatro días de que apareció y entre los mismos vecinos colocaron un papel rojo en forma de cono para avisar a los automovilistas del hoyo.



"No se ve bien el boquete pero, parece como que se hundió, como que se fue para abajo, ha de ser por el agua de drenaje", consideró.



Hasta el momento no ha visto caer un vehículo en el hoyo de la colonia Quintas del Sol pero, sí en otros que están sobre la avenida Pitahaya Madura, entre bulevar Santa Clara y Quinta Mojari Sur.



Si cae un carro ahí, indicó, se quedará estancado porque es profundo.



CASI CAE



Jairo Villegas, repartidor a quien le toca trabajar en la colonia, relató que estuvo a punto de caer en el hundimiento cuando iba a bordo de su motocicleta, pero fue gracias a que iba atento al camino logró evitar el accidente.



"No caí porque hice alto, nomás no hago alto y me lo llevo, venía de allá y aparte no estaba ese tubo naranjado, estaba un cartón, pero no se miraba, pero pasas por el cartón y te hundes", manifestó.



Los vecinos entrevistados señalaron que este hundimiento todavía no lo reportan a las autoridades.