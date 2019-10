Apapachan a guerreras del cáncer

HERMOSILLO, Sonora.- Un apapacho recibieron mujeres sobrevivientes de cáncer y para quienes están en plena lucha, durante la Primera Jornada de Tratamientos Cosmetológicos y Cosmiátricos en el Hospital San José.



Para Martha Luz, de 51 años, recibir el diágnostico de cáncer en marzo de este año fue una noticia fuerte para ella y su familia, ya que años atrás dos de sus hermanas fallecieron a causa de esta enfermedad.



“Ya fallecieron dos hermanas mías, estoy luchando, fue bastante impactante, pues hace 14 años se me fueron dos hermanas en un mes y después de este diagnóstico fue tremendo para toda la familia”, comentó con lágrimas en los ojos.



Contó que recibe quimioterapias y ha logrado seguir adelante gracias al apoyo de sus dos hijas, sus sobrinas y el recuerdo de sus dos hermanas.



“Le voy a echar muchas ganas y voy a salir adelante con el favor de Dios, mis hijas ya se están checando, las hijas de mis hermanas, ellas están con sus ultrasonidos. Mi detección fue por rutina, desde mis 33 años me hago mis chequeos por la cuestión genética”, relató.



Martha Luz es una de las mujeres que acudió a recibir su apapacho y como las demás, manifestó sentirse bonita y con muchos ánimos de seguir adelante, ya que estas actividades las motivan para que no decaiga su ánimo.



PARA SENTIRSE MEJOR



Alma Irene Salazar, presidenta de Grupo Reto, señaló que esta campaña fue pensada para consentir a los y las sobrevivientes de cualquier tipo de cáncer en donde se brindaron peeling suave, faciales y masajes.



“Estamos muy contentos con estos beneficios, ya que no tiene precio, teníamos registradas 72 pero el número ya lo rebasamos, se ha corrido la voz.



“Como toda radiación afecta y a la mejor no es lo que se ve al exterior, pero cualquier apapacho es bueno y ayuda muchísimo”, comentó.



MÁS DE 100 ESTUDIANTES



La directora Escuela de Cosmiatría S.C., Margarita Valencia Zepeda, agregó que participaron más de 100 estudiantes, quienes brindaron estos servicios en donde además al final de cada sesión recibieron un detalle.



“Esperamos continuar apoyando este tipo de causas para que las mujeres y hombres puedan sentirse mejor”, dijo, “sobre todo quienes han recibido un tratamiento como las quimioterapias o radioterapias”.