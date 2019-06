"Apagones" y robos sufren residentes de Hacienda del Sur

HERMOSILLO, Sonora.- Los "apagones", la falta de reforestación en el parque y para rematar la inseguridad, son el intenso "dolor de cabeza" de los residentes de la colonia Hacienda del Sur, ubicada en el kilómetro 249, tramo Hermosillo-Guaymas.



Ricardo Beylis Silva, vecino del sector, manifestó que el suministro del servicio de energía eléctrica registra fallas de forma constante, justo cuando el calor arrecia durante la tarde, a pesar de los reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



La falta de árboles en la coloniaes otra situación preocupante para los ciudadanos, ya que tienen andadores con áreas verdes, pero aunque siembran plantas terminan por secarse debido a la

escasez de agua.



"Hay varios parquecitos, pero no hay árboles que den sombra para sentarse; hay juegos para los niños, pero muy dañados", manifestó Beylis Silva, residente desde hace ocho años.



VÍCTIMAS DEL ROBO



Para los vecinos los robos a sus casas es un problema que no tiene freno, pues los amantes de lo ajeno se llevan desde mangueras, macetas, bicicletas y cualquier otro objeto que quede a la vista del transeúnte.



"El vandalismo, los rateros que vienen de otras partes y como somos una colonia muy aislada, casi no viene la Policía, necesitamos que den más rondines las patrullas, a veces no se ve ninguna", aseveró.



Otra de las residentes, María de Jesús Bustillo expresó que Haciendas del Sur es una de las zonas más aisladas de la urbanización, lo cual la hace vulnerable al robo en casas habitación, de cableado, incluso la escuela primaria ha sido blanco de los ladrones en los últimos meses.



Los reportes a la Policía Municipal tienen una respuesta de hasta 40 minutos por parte de las unidades, agregó la residente.