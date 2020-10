Apagan aire acondicionado en transporte urbano

HERMOSILLO.- Con temperaturas de más de 40°C, usuarios reportaron que los choferes de transporte público dejaron de encender los aires acondicionados e incluso se les retiraron los controles para evitar encenderlos.



Y es que según la Ley de Transporte es obligatorio el encendido de aires en el transporte público del 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, pero el calor no ha dado tregua en este otoño en la ciudad.



Eva Peralta es usuaria constante del transporte y desde el lunes notó que ya no encendían el aire acondicionado y al preguntarle a un chofer, este le comentó que no pueden hacerlo.

“Desde el lunes me tocó que ya no traían el aire prendido, todavía hace mucho calor. Me imaginé que en octubre ya no lo iban a prender, pero es inconsciencia, todavía hace mucho calor, deberían prenderlo hasta que vean que no hace tanto calor”, comentó.



“Nos han dicho los choferes que no los pueden prender y que incluso hasta los pueden sancionar si los prenden, pero todavía hace calor afecta sobre todo a los niños”, expresó Irene Sandoval, otra usuaria.



MUCHAS QUEJAS

Luis Antonio Villa, operador de transporte, manifestó que han recibido muchas quejas de los usuarios, pero no es cuestión de ellos, pues las empresas operadoras retiraron los controles de las unidades para evitar que los enciendan.



“Todavía hace mucho calor, pero ya no los podemos prender, los usuarios son los afectados y sí se quejan, pero también uno porque estamos todo el día y hace mucho calor, pero no puedo encenderlo porque nos quitaron los controles”, expresó.

Ya no los podemos prender porque ya no es obligatorio, sí hay muchas quejas, pero no podemos hacer nada, uno está desde las 05:00 horas y todo el día aguantando calor", añadió.

En un sondeo realizado a usuarios de transporte comentaron que esta ley debería modificarse y extender el plazo al menos unos quince días más, pues a pesar de estar en octubre las temperaturas siguen superando los 40°C.

“Mucho calor hace y la mayoría los traen apagado, le hemos dicho a los choferes y nos dijeron que les quitaron el aparato con el que los prenden”, comentó Isela Guerrero, usuaria.



“Deberían de darle chance de prender los aires porque ahorita todavía hace calor, les piden a los choferes y nos dicen groserías a veces”, añadió Alexis Verdugo.

A pesar de que las clases aún no se reactivan, otras actividades ya reiniciaron, por lo que cada vez hay mayor cantidad de usuarios y esto equivale a mayor aglomeración, dijeron.

Alfonso Villa, de Vigilantes del Transporte indicó que sí han recibido quejas de usuarios, pero esto es lo que establece la ley y recomendó a los choferes que transiten con las ventanas abiertas.