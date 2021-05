Antonio "Toño" Astiazarán: Hermosillo exige un alcalde que solucione; la reelección no es opción

HERMOSILLO, Sonora.- El candidato de Va por Sonora a la alcaldía destaca que busca mejorar la seguridad e infraestructura y que Hermosillo sea la primera ciudad sustentable del País.

Hermosillo requiere de un Gobierno serio que solucione los graves problemas de inseguridad, baches, agua y servicios, por lo que la reelección en la alcaldía no es una opción para el futuro de la ciudad, señaló Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez.

Hermosillo, desafortunadamente, dejó de ser un Municipio limpio, sustentable, un Municipio que antes recibía premios nacionales incluso de limpieza y que hoy por hoy lo tenemos abandonado en muchos aspectos, creo que eso tiene que cambiar, por eso insisto mucho que la reelección no es opción”, dijo el candidato de la alianza Va por Sonora a la alcaldía de la capital sonorense.

El candidato de la alianza Va por Sonora a la alcaldía de Hermosillo explicó su propuesta para atender los retos del Municipio a través de los ahorros sin recurrir al endeudamiento.

Aquí la entrevista:

¿Cuáles son los principales problemas para resolver en Hermosillo?

Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez: Creo que tenemos tres grandes problemas en Hermosillo que tenemos que atender de manera inmediata, el primero es la inseguridad: Los robos en casa habitación, a negocios y a personas; las ejecuciones se han disparado a límites que nunca antes habíamos visto.

Por ejemplo, el robo a casa habitación se ha incrementado del 19%, 20% en más de un 75%, el robo a negocios en más de un 116%, el robo a personas en más de un 160% tan sólo en un año y las ejecuciones, incluso que Hermosillo no era una ciudad tuviéramos ejecuciones como las hemos vivido hoy, ya en el primer trimestre de 2021 estamos desafortunadamente en niveles más elevados con respecto a años anteriores. Es un tema preocupante que debemos atender de inmediato.

El segundo tema es el de infraestructura, la ciudad en este momento se encuentra abandonada no solamente en las calles también en los espacios deportivos y en los espacios públicos como los parques y áreas de convivencia familia; hoy por hoy somos el primer lugar en baches en todo el País, no hay una ciudad en todo México en donde la gente califique peor el estado de las calles, dicho por el Inegi: El 98.5% de los hermosillenses califican mal el estado de las calles, tiene que atenderse la infraestructura general.

Un tercero, que no era tema y ahora ya es tema es el agua, tenemos un problema serio de abasto y de distribución que se intensificó en los últimos meses a partir de la no previsión del Gobierno municipal de llevar a cabo las inversiones en materia de abasto y de distribución.

En seguridad pública, ¿Qué sí puede hacer un alcalde porque las autoridades generalmente se “echan la bolita” entre uno y otro nivel de Gobierno?

AAG: Creo que hay dos cosas que se deben hacer: En primer lugar, debemos hacer partícipe y corresponsable a la sociedad organizada, hoy tenemos por disposición legal a un comité ciudadano que tiene ganas de participar con el Gobierno municipal, por ejemplo, en el tema de las prestaciones laborales y de cómo eficientar o dignificar la vida de las personas que trabajan en la corporación policiaca.

Me reuní con ellos hace unos días y es increíble en los últimos dos años no tuvieron una sola reunión el comité ciudadano con el Gobierno municipal; creo que la madre de los problemas no está en echarse la bolita entre un Gobierno y otro, creo que la solución está en cuanto el Gobierno entienda que no va a poder sólo asumir un compromiso de este tamaño, sino que tiene que dejarse ayudar por la sociedad civil que pide a gritos participar, pero desafortunadamente no ha encontrado oídos de parte del Gobierno municipal.

Y por otro lado, tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de la tecnología para poner el servicio al alcance de las familias hermosillenses; he hecho un compromiso, nada fácil hay que decirlo, para reducir los tiempos de reacción de la Policía Municipal con el uso de la tecnología; de 15 a 20 minutos, la espera que es en este momento, a 5 minutos de espera. Nueve de cada 10 hermosillenses tienen un teléfono inteligente, somos la ciudad más conectada en el País y es algo que no estamos aprovechando para el uso público.

¿Es posible atender los baches y avanzar en la pavimentación sin endeudamiento?

AAG: Veo dos áreas de oportunidades en el tema de los baches: En primer lugar, necesitamos eficientar los ingresos propios en el Gobierno municipal; en Hermosillo hubo momento en que de cada peso que se emitía de predial, recaudaba 75 centavos, hoy de cada peso que emite de predial recauda 58 centavos, si esos 58 centavos o 58% lo elevamos a 75 que ya tuvimos en algún momento en Hermosillo, esto significa una diferencia superior de 150 millones de pesos al año.

Para darles una idea, ahorita Hermosillo en todo lo que es infraestructura llámese calles, parques, espacios deportivos, agua potable, electrificación, todo lo que es el concepto de infraestructura municipal invierte 240 millones de pesos al año, nosotros nos a vamos a ir al doble de obra pública en tan sólo un año, de 240 millones, nos vamos a pasar a 480 millones de pesos al año.

¿Cómo le hará?

AAG: Uno, vamos a eficientar los ingresos propios, creo que el Gobierno tiene que hacer bien su trabajo de recaudación sin subir tasas de ningún tipo de impuestos.

Dos, necesitamos encontrar cómo se puede ahorrar y veo dos grandes oportunidades: Una, vamos a generar toda la electricidad del Gobierno municipal con el Sol, vamos a convertir a Hermosillo de la Ciudad del Sol a la Ciudad Solar, si logramos juntar cuatro consumos importantes de luz que son los pozos de agua de Hermosillo, del Acueducto Independencia,

la planta tratadora de aguas residuales y el alumbrado público, por esos cuatro consumos Hermosillo paga anualmente alrededor de 500 millones de pesos al año de luz.

Otra es que también es importante es que estamos pagando una sobretasa muy alta por el financiamiento bancario que tiene Hermosillo.

Es momento de que Hermosillo encuentre, sin pedir dinero prestado, mejores condiciones crediticias, creemos que podemos tener un ahorro aproximado, ojala que así sea de 20 millones de pesos mensuales.

¿Cuáles de sus proyectos considera pueda hacer un antes y un después en Hermosillo?

AAG: Yo sueño, aspiro a que tengamos una ciudad más limpia, más sustentable vamos a ser la primera ciudad de México en generar nuestra propia energía con el Sol, y ser la primera ciudad sustentable del País, pero no solamente eso, lo que quiero es que el uso de la tecnología esté al servicio de las familias.

¿Cuál es su evaluación del Gobierno municipal de la alcaldesa Célida López?

AAG: Mala, mala y no lo digo por el ánimo, por el hecho de que estemos compitiendo en este momento, lo digo por los números. El Gobierno municipal actual en seguridad fue un fracaso, en infraestructura está invirtiendo la menor cantidad de dinero en la historia de Hermosillo; en infraestructura, menos de siete centavos de cada peso, antes se invertían 25 centavos de cada peso.

Eso tiene que cambiar, no podemos tener un Gobierno municipal que le dé más prioridad en este caso al espectáculo, al circo, a tocar la guitarra, a pasearte en motocicleta, en lugar de resolver los problemas que tenemos, que son serios y requiere de un Gobierno serio, respetuoso, responsable, que se dedique a encontrar soluciones para nuestra capital.

Cuando fui alcalde de Guaymas fuimos el primer lugar en obra pública, nos fuimos casi al triple en obra pública, fuimos el primer lugar en seguridad pública en todo el Estado y fuimos el primer lugar en generación de empleos, con esto lo que quiero decir, no es porque lo quiera yo presumir, es que la ciudad no merece un gobernante ni que venga a aprender ni que venga a justificarse, necesitamos gobernantes que se dediquen a trabajar en la solución de los problemas que tenemos.

¿Qué hacer en materia de agua para darle a Hermosillo viabilidad a largo plazo?

AAG: Sin duda que tenemos que trabajar mucho con la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, una Junta de Gobierno que hoy se queja por la poca comunicación que hay entre el Gobierno municipal y sus integrantes.

Es una tristeza que se haya agarrado como un botín político Agua de Hermosillo y no hay que ser genio en esto, ha cambiado tres veces de director en menos de tres años, cómo es posible que un organismo técnico que debería estar atendiendo un servicio tan delicado.

Hubo (el jueves) una manifestación por los tandeos, la gente está fúrica, eso tiene que cambiar y no va a cambiar con un Gobierno que utilice una dependencia tan importante, tan seria como es Agua de Hermosillo para fines políticos.

Lo que necesitamos en primer lugar, y con eso voy a empezar, es definir un perfil técnico que se dedique a trabajar técnica y financieramente. Nunca antes, en la historia de Hermosillo habíamos tenido la deuda a proveedores que hoy tienen, debe más de 800 millones de proveedores Agua de Hermosillo y eso tiene que cambiar.

¿Qué opina de la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich?

AAG: Creo que, como todo, ha tenido aciertos y desaciertos, creo que por mucho se puede mejorar también se puede mejorar la labor del Gobierno del Estado, soy de las personas que cree que ningún partido político ni ningún gobierno son perfectos, todos podemos mejorar y creo que hay áreas del Gobierno estatal y del Gobierno municipal que deben fortalecerse y hay áreas también que deben corregirse.

¿Qué panorama tiene sobre cómo quedará la elección del 6 de junio?

AAG: Yo ya estoy trabajando desde ahorita en encontrar las áreas de oportunidad para hacer un buen Gobierno, a mí me parece que no tenemos tiempo que perder, estoy obviamente muy optimista del resultado, pero no solamente eso, lo importante no es que gane Toño Astiazarán, lo importante es que gane Hermosillo con un buen Gobierno que necesitamos en la ciudad, un Gobierno serio, un Gobierno respetuoso, un Gobierno responsable, un Gobierno promotor tanto de inversión pública como de inversión privada para tener el tener el Gobierno que queremos y que nos merecemos.