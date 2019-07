Antonio Cortés busca ganarse titularidad

HERMOSILLO, Sonora.- El Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX representa el buscar más minutos en cancha y ganarse un puesto dentro del once titular de Cimarrones de Sonora, aseguró el defensa, Antonio Cortés.



Durante el pasado semestre, el zaguero de 20 años de edad participó en dos compromisos en liga, uno de ellos como titular, así como también uno de inicio en la Copa MX; para acumular 232 minutos de actividad en ambas competencias.



En lo que fue su primer torneo con el club sonorense, el lateral tuvo la mayoría de sus minutos con la filial de la Liga Premier de Segunda División con cinco partidos, todos en el once inicial y con un gol anotado.



“Una competencia muy fuerte en mi posición, la verdad. El torneo pasado no tuve muchos minutos, pero este torneo yo vengo con otra mentalidad, y estoy haciendo bien las cosas y espero tener muchos más minutos este nuevo semestre”, señaló.



De cara al debut del equipo en liga, el futbolista nacido en Michoacán ve de buena manera el acoplamiento por parte de los nuevos elementos que llegan al plantel, y consciente que aportarán lo mejor de ellos en cada línea.



“Cada vez se están adaptando más al equipo, es un modelo de juego diferente al que ellos venían manejando en los otros clubes; pero los veo mejor día a día, y cada vez se adaptan más a lo que es nuestro grupo”, declaró.