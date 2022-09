Antonio Astiazarán destaca inversión en primer informe como alcalde de Hermosillo: "Poner en orden no es nada fácil"

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque se recibió un Gobierno lleno de rezagos y problemas, la actual administración ha buscado no voltear atrás para no dar excusas o problemas sino soluciones, manifestó Antonio Astiazarán Gutiérrez, durante el Primer Informe de Gobierno.

En presencia de invitados especiales, entre ellos el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el alcalde destacó que mejora de infraestructura, seguridad y cuidado al medio ambiente.

Como presidente municipal he venido a tomar decisiones que no son populares y no terminan en complacer a todos. Poner en orden no es nada fácil", resaltó ante sus invitados y su familia.