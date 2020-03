Antepone su deber como bombero al temor al virus

“Como bombero siento mucha preocupación ante la situación que vivimos actualmente con la pandemia, no por mí, por hija, temo mucho infectarla a ella y mi esposa”, comentó Martín Pacheco, un maquinista de la estación Centro, quien como bombero enfrenta por primera vez en más quince años una situación como esta.

La verdad nunca me imaginé que íbamos a enfrentar esto, sabía que había enfermedades y virus, pero nunca algo como lo que vemos ahorita, con tantas muertes y contagios”, expresó.

A pesar de que la principal recomendación para evitar el contagio por Covid-19 es permanecer en casa, él como encargado de un turno no puede darse ese lujo, ya que sabe la importancia de su trabajo.

“Mi función ahora es ser encargado de servicio, soy encargado del turno y la estación cuando se pide apoyo, así como también soy maquinista de la unidad, entonces entiendo que nosotros lamentablemente no podemos quedarnos en casa porque somos un servicio de emergencia.

“Nosotros tenemos que trabajar porque es un servicio que tenemos que ofrecer, es un servicio de emergencia y no podemos dejar descubierta la ciudad”, reiteró.

Esa situación, compartió, es un tema de preocupación para sus familiares más cercanos, quienes aunque siempre lo apoyan, se preocupan que si la situación se complica en la ciudad pueda poner en peligro su vida.

“Mi esposa me apoya, me ayuda a desinfectarme cada vez que llego a casa para poder agarrar a mi hija. Igual mis padres me dicen que me cuide, pero siempre es un tema muy complejo porque nos enfrentamos a algo que no conocíamos”, expresó.

En Bomberos ya se ha capacitado a todos los elementos para que puedan atender reportes con un traje especial llamado hazmat, el cual normalmente se usan en el manejo de sustancias tóxicas, pero ahora, puede significar la seguridad de no tener un contagio.

Martín espera que ese traje, su capacitación por 17 años como bombero y la participación de la gente pueda ayudarlo a él y sus compañeros a enfrentar esta contingencia, por lo que solicitó la participación de la gente para que se queden en casa y ayuden a que la situación no se descontrole en la ciudad.