Animalistas pedirán quirófanos móviles

HERMOSILLO.- Son tres quirófanos móviles, que pertenecen al Gobierno del Estado, los que diversas agrupaciones de protección animal solicitarán les sean dados en comodato, informó Carolina Araiza Sánchez. La líder de Pata de Perro A.C. expuso que harán la petición al Gobierno del Estado próximamente.

Más que ayudar, es llegar a donde no es tan fácil accesar y no siempre la gente está dispuesta a prestarlo o simplemente no hay”, señaló, “puedes llegar a muchos más lugares remotos”.