Angustia a Bertha no poder trabajar

Desde el inicio de la cuarentena debido a la pandemia de Covid-19 Bertha Rodríguez Aboyte y su hija han tenido problemas para surtir su despensa.

Bertha tiene 65 años y es vendedora ambulante, vende picos de gallo en el CUM, pero por el aislamiento social dejó de trabajar y de percibir el ingreso.

En semanas pasadas recibió apoyo del Sistema DIF Estatal y recibió despensa, además de apoyos de la comunidad, el problema es que el alimento está por acabársele y eso la mantiene angustiada.

“Le doy gracias a todas las personas que me han apoyado, gracias a eso pues mi hija que tiene síndrome de Down y yo podemos comer.

Pues uno está aquí en la casa porque no hay trabajo y se tiene que cuidar, pero lo que nos han donado ya se nos va a acabar y eso me preocupa porque no vamos a tener qué comer”, contó.

Además del alimento que empezará a escasear en el hogar de Bertha Rodríguez, las cuentas por pagar siguen llegando.

“Ojalá nos pudieran ayudar con las cuentas que hay que pagar, pero con alimento también, porque pues yo quiero ir a trabajar pero el CUM está cerrado y no tengo para comprar la fruta para hacer los picos de gallo, estoy preocupada porque no sé qué voy a hacer si sigo encerrada en la casa sin trabajar porque uno no puede vivir de lo que le den, y yo tengo que ver por mi hija”, recalcó.

Si gusta apoyar a doña Bertha y a su hija puede llamar al teléfono 66 25 12 98 10, o ir a su hogar ubicado en calle Lázaro Mercado # 1331, entre Villas del Sauce y Luz Valencia, en la colonia Privadas del Real.