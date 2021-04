Ángel José necesita un millón de pesos para vencer el cáncer

HERMOSILLO, Sonora.- Como si fuesen super héroes de ciencia ficción, Ángel José Barragan Luzanilla y su madre Edith se han dado a la tarea de juntos vencer el cáncer de sangre que ataca al menor desde hace 3 años, por ello iniciaron una de las aventuras más importantes de sus vidas, conseguir un trasplante de médula.

"Sabemos que va a ser difícil, nos dijeron que ocupamos como mínimo un millón de pesos para lograrlo, pero la verdad es que no vamos a rendirnos, aunque la suma suene grande, no es imposible para nosotros", expresó convencida la super mamá.

Siendo sus principales armas la fe y el optimismo, juntos han sabido librar desde los 12 años de Ángel todas las batallas que la leucemia mieloide aguda les ha dado.

Por ello, consideran que en esta ocasión no habrá una diferencia en el resultado, y entregados a Dios y los doctores, podrán salir triunfadores "de esta pelea".

"El doctor nos dijo que ya la quimioterapia ya no era necesaria, que lo mejor para él era un trasplante de médula para finalizar el cáncer y que así se le limpiará su cuerpo", contó Edith.

"Nos dijo que todas las operaciones de ese tipo se mandan a la Ciudad de México, que teníamos que estar prevenidos, buscar apoyo, y que lo mejor era que juntáramos como mínimo un millón de pesos", expuso.

A pesar de la fuerte noticia, para Edith lo más importante fue saber que su hijo tenía posibilidades de curarse, por ello ha decidido empezar actividades que le ayuden a conseguir el recurso para salvarlo.

"Yo sé que ahorita todo es muy difícil y que nadie me va a regalar el dinero, pero solo pido que me apoyen, que me compren los boletos de las rifas que haga, que participen en las actividades, y que me ayuden a juntar el recurso", solicitó.

"Yo lo veo a él y lo veo fuerte, con fe, con esperanza, creyendo en Dios y sé que todo es posible, porque él así lo cree", dijo.

Para Edith, Ángel ha sido su mayor superhéroe durante los últimos 3 años, por eso sabe que esta enfermedad no va a vencerlo sin que juntos den toda la pelea posible, y pide a la sociedad que les ayuden a lograrlo.



¿Cómo puedo apoyar a Ángel José a lograr su trasplante?

Pueden comunicarse al teléfono 644 190 6180, con Edith Barragan, quien les informará de las actividades y rifas.