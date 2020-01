Andrea vende scronches para pagar su graduación

Con tela, liga, agujas, hilo y mucha determinación, Andrea Bracamontes Cruz, de 17 años de edad, busca cumplir su meta de tener una ceremonia soñada; ella confecciona scronches para el cabello para pagar los gastos de su graduación de preparatoria.

Hace cerca de cuatro meses, contó la joven, empezó a elaborar los moños para el cabello hechos 100% a mano, pero había algo que a ella no terminaba de gustarle.

"Le platiqué a mi mamá la idea, le gustó mucho, y al principio todo era a mano y no me gustó como quedaban las costuras y después le comenté que sería más fácil con una máquina", relató.

"Ahí fue cuando busqué quién me podría prestar una máquina porque no había los recursos para comprarla y después le platiqué a mi abuelo", expuso, "y mi abuelo me hizo el gran favor de regalarme una máquina".

Gracias a los tutoriales de Youtube aprendió en menos de una semana a coser con la recta y los scronches fueron elaborados mucho más rápido y con mayor calidad.

Para emprender este trabajo, dijo, cuenta con todo el apoyo de sus padres porque saben que si bien no podrán acompañarla a la graduación de preparatoria por falta de recursos, ella sí podrá disfrutar de ese hermoso momento.

"Tenemos que apartar los lugares, tenemos que apartar para el vestido, el maquillaje, peinado todo eso, aparte son las fotos, que son como 7 mil pesos", explicó.

Andrea Bracamontes es parte de los 150 estudiantes que se van a graduar de la preparatoria San Juan Bautista, ubicada en Quiroga y Joaquín Durán.

Usted puede encontrar a la joven emprendedora en el Centro Histórico, en el pasillo que divide la Plaza Zaragoza de la Bicentenario.