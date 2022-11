Analizan en Foro Aspac nuevas tendencias de publicidad

HERMOSILLO, Sonora.- Con la participación de expositores nacionales e internacionales, ayer se llevó a cabo el Foro Aspac 2022 “Reconectando Marcas”.

Luego de dos años de pandemia donde la situación global transformó los hábitos de consumo, las marcas deben mantenerse actualizadas en cuestión de marketing y publicidad, y en ese ánimo, la Asociación Sonorense de Publicidad, liderada por Román Alcazar Castañeda, ofreció este foro en el que expertos explicaron los nuevos retos que se enfrentan.

Desde las 09:00 horas los asistentes escucharon cuatro conferencias magistrales, la primera a cargo de la directora de Televisa Sonora y Sinaloa, Elda Molina, titulada “Nuevos Mindset: El futuro ya llegó”.

Además de las conferencias “Pensamiento estratégico: Las cinco exigencias de la empresa actual”, por Luis Alberto González; “Ideas que trabajan en tiempo de turbulencia” por Sergio López y “Brandnovation”, por Fabiana Renault.

Ésta última, publicista y maestra originaria de Argentina, hablará hoy sobre el concepto “Brandnovation”.

El Foro contó también con espacios para networking, en los que agencias de publicidad y clientes podrían intercambiar ideas y propuestas de negocios.

Ante la inmediatez de la tecnología, los pensamientos, creencias y modo de vivir han cambiado, por lo que es necesario saber cómo adaptarse.

Elda Molina, en su conferencia “Nuevos Mindset: El futuro ya llegó”, mostró una serie de pasos para transformar creencias, actitudes y conocimientos.

Explicó que existen tres desafíos que se enfrentan a diario: El miedo al cambio, el juego con el ego y la lucha entre la mente y el corazón.

Debemos entender que nos alcanzó el futuro y la reciprocidad desapareció, es la única forma de contrarrestar la individualidad. Pero ahora la armonía es la nueva reciprocidad… yo creo que si yo no hago y no vivo como yo siento, no voy a ser feliz, ser una mejor líder”, dijo.