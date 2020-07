Analizan diputados viabilidad del acuaférico

TERCERA PARTE

El Ayuntamiento de Hermosillo busca que el proyecto acuaférico, tramo Oriente, quede aprobado en el Congreso del Estado, instancia que actualmente analiza si es viable o no la modalidad que propuso la autoridad municipal de Obra Pública Financiada.

Integrantes de la Primera Comisión de Hacienda estudian la propuesta desde el pasado 3 de julio, luego de que se hizo llegar el acuerdo tomado por el Cabildo.

La alcaldesa Célida López Cárdenas envió un escrito donde detalla que la inversión del acuaférico sería de 370 millones de pesos a pagar en 10 años, además que el organismo operador municipal de Agua de Hermosillo revisará la obra.

Llevar a cabo proyectos de infraestructura prioritarios y estratégicos para el desarrollo del Municipio y del organismo operador de Agua, a través de un esquema jurídico-financiero que no afecte los niveles de deuda pública, y asimismo la inversión realizada pueda apegarse en un plazo que evite debilitar las finanzas del Municipio y del organismo", cita uno de los objetivos.

La obra permitirá la distribución del agua al Norte de la ciudad, con la construcción de una planta potabilizadora, utilizando el agua proveniente de la presa Plutarco Elías Calles, a través del acueducto Independencia, y en su momento pudiera utilizarse el vital líquido de la presa El Molinito.

De acuerdo al Agua de Hermosillo, la obra consiste también en una interconexión de distribución a un tanque que provee a otros existentes y que brindarán agua a la ciudad, es por ello que el costo puede alcanzar los 370 millones de pesos.

El acuaférico cuenta con cuatro etapas, y esto lo tiene que aprobar el Congreso del Estado de Sonora, pues tan sólo de inversión serían 370 millones de pesos, que contempla: Línea de conducción y equipamiento tramo Oriente, 162 millones 110 mil 196 de pesos.

También prevé una planta potabilizadora Norte (PPN), 89 millones 429 mil 541 de pesos, conducción PPN a red de distribución, 62 millones 558 mil 97 de pesos, y la infraestructura hidráulica y alcantarillado, que equivalen a 56 millones de pesos.

FINANCIAMIENTO

La Legislación municipal, estatal y federal en materia de obra pública, permiten la ejecución de inversión mediante la modalidad de Obra Pública Financiada (OPF).

Este esquema permite llevar a cabo una licitación de uno o varios contratos de Obra Pública Financiada, a precio alzado y tiempo determinado junto con reconocimientos de avances de obra en conjunto con un supervisor.

El supervisor y Aguah emiten el reconocimiento del avance de obra y se genera el pago parcial en base a calendario de pagos. Para esto se requiere de un Fideicomiso como fuente de pago en donde se afectan los ingresos propios del organismo suficientes para asegurar la Bancabilidad de los contratos.

Al no registrarse como deuda, el Ayuntamiento no participa como avalista y los ingresos del Ayuntamiento no se ven afectados. Sólo el flujo de ingresos del organismo es la única garantía de pago.

El monto de pago o garantía se tomaría del flujo de efectivo organismo operador municipal de Agua de Hermosillo, donde se quitaría el porcentaje necesario y suficiente de derechos por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición y reutilización de aguas residuales, esto ayudaría a no debilitar las finanzas del Organismo durante los próximos 10 años.



OPINAN DIPUTADOS

Ante este panorama, diputados de la 62 legislatura coincidieron en que el tema de la construcción de acuaférico se tiene que analizar detalladamente, desde la capacidad de deuda que tiene el Ayuntamiento de Hermosillo, hasta los impactos sociales, económicos y ambientales que este proyecto pudiera tener.

Luis Mario Rivera Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que es importante analizar el impacto ambiental que esté puede traer, ya que esta obra ya se había cancelado por violar normas ecológicas, además de que se tienen dudas en su esquema de

financiamiento.

“La alcaldesa ha manifestado en diversas ocasiones que no endeudaría al Municipio. No obstante, se ha decidido construir una obra con deuda y, por si fuera poco, con riesgo de tener un gran impacto ambiental negativo”, recalcó.

Ni en contra ni a favor está el grupo parlamentario del PAN, ya que la propuesta está en análisis exhaustivo.

“Estamos analizando el proyecto, pero por otro lado estamos analizando la situación financiera del Ayuntamiento, su calificación de deuda y su capacidad de deuda, no tenemos una opinión a favor o en contar nos encontramos en el análisis”, puntualizó Gildardo Real Ramírez, del PAN.

CAPACIDAD ECONÓMICA

Rogelio Díaz Brown, del PRI, y Francisco Javier Duarte Flores, de Nueva Alianza, coincidieron en que se tiene que analizar la capacidad económica del organismo de agua y del Ayuntamiento antes de tomar alguna decisión en cuanto al acuaférico, ya que no se deben de comprometer las finanzas futuras.

La calificación de Hermosillo para su endeudamiento es fundamental que se analice, aseveró Díaz Brown, ya que se debe de ser responsable no comprometer la economía y futuro del Municipio que tiene un millón de habitantes y muchas necesidades inmediatas por resolver.

Duarte Flores añadió que se tiene que saber con exactitud cómo se va a pagar el proyecto para no comprometer obras futuras.

La propuesta del acuaférico tramo Oriente en Hermosillo está siendo analizada por los legisladores, integrantes y no de la Primera Comisión de Hacienda, esta última es la que decidirá avanza o no dicho proyecto; en caso de aprobarlo se pasaría al Pleno para su consentimiento o no, y en caso de que no sea dictaminada en la comisión, será analizada nuevamente.