Analiza Coparmex sus aportaciones al desarrollo del País

HERMOSILLO, Sonora.- Con el reto de defender la libertad y el Estado de Derecho y fortalecer el trabajo que han realizado en 90 años, la Coparmex tiene seis desafíos que enfrentar, manifestó el presidente nacional en su visita a Hermosillo.



Como parte de la gira "Construyendo México: La aportación de Coparmex", Gustavo de Hoyos Walther visitó Hermosillo acompañado de siete ex presidentes de la cámara, quienes comentaron sobre los retos que enfrentaron al frente de Coparmex en distintos periodos del País, y a los que se enfrentan actualmente.



De Hoyos Walther manifestó que los desafíos son: Territorial, incidencia, liderazgo, integración, contención y convencimiento para atraer a más personas que crean que en México se puede crecer.



"La Coparmex ha decidido que además de esa misión de unir, representar los intereses legítimos de los empresarios, hemos decidido defender la libertad, que la Coparmex va a defender el Estado de Derecho por todos los ciudadanos, pero empezando por quienes nos gobiernan", resaltó.



A través de estos foros que se presentarán durante la semana en doce ciudades del País, la Coparmex -además de celebrar su 90 aniversario-, analiza en retrospectiva los problemas que ha enfrentado el País y los que se presentan actualmente, como es el caso del bajo crecimiento económico.



Los siete ex presidentes nacionales de Coparmex hablaron de enfrentamientos en distintos gobiernos -como la crisis económica en el 94, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las Reformas Estructurales-, y coincidieron que en la actualidad el principal reto es atraer más inversión.



El actual Gobierno ha tomado decisiones erráticas, consideraron, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y el proyecto de Dos Bocas, entre otros, que han generado incertidumbre para inversiones extranjeras que pudieran generar mayores empleos.



"A la Coparmex no le cuesta apoyar las buenas decisiones, pero tampoco nos cuesta señalar cuando una decisión es errática y le afectan al País", resaltó De Hoyos.



Entre los proyectos de la cámara está el de Alternativas por México, que busca identificar a líderes en todo el País que han trabajado en temas como medio ambiente, salud, educación, ajenos del Gobierno.



Ante preguntas de los asistentes, el presidente aseguró que la gira no es una campaña política, y que ni él ni nadie de la cámara se propondrá como candidato para puestos políticos.