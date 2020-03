'Amor y Convicción' repartirá despensas a familias vulnerables en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Para prolongar el tiempo de familias más vulnerables al interior de su casa en durante la pandemia por el Covid-19, Omar Balderrama, de 'Amor y Convicción', planea repartir despensas y gel antibacterial que ellos mismos elaborarán.

Omar indicó que están solicitando el apoyo de la comunidad con la donación de víveres que ellos pueden acudir a recoger a domicilio y después donarlas a personas de la colonia Akiwiki, Piedra Bola, El Jito y esperan pronto expandirse a otros sectores.

“Hoy estaremos fabricando los geles antibacteriales, haciendo las despensas y martes y miércoles empezar a entregar estas despensas, incluye cosas básicas, jabones, geles antibacterial, con el propósito de alargarles más el tiempo en casa”, dijo.

Por lo pronto la asociación civil, dijo, que cuenta con un poco de recurso para arrancar con la dotación de despensas y espera que más personas se sumen a éste movimiento de labor social. Arroz, frijol, harina, aceite, latas, huevo, leche en polvo, agua y artículos de limpieza como servilletas, papel higiénico y pañales son las mercancías que la asociación está solicitando a la comunidad.

“Ahorita dimos un breve recorrido por algunos lugares y no hay gel antibacterial, ni cubrebocas, porque los que tienen la manera compraron de más, entonces hay raza que no compró y hay otra raza que ni siquiera ha pensado en comprar porque no tiene para comprar”, exclamó.

Los infantes, manifestó, que son los más expuestos porque se están dando cuenta que llegan al centro ubicado en la colonia Piedra Bola sin limpieza y protección, de ahí que nace la iniciativa de apoyar a esta comunidad vulnerable.

Detalló que también planean confeccionar tapabocas. Si usted desea donar en especie puede comunicarse a través de Whats App al 6624452303 o bien depositar a la cuenta Bancomer 0195-8247-37.

