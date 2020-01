Amor de sus padres impulsa a hermanas a luchar contra esclerosis múltiple

HERMOSILLO, Sonora.- Las hermanas Isabel y Teresita de Jesús han enfrentado juntas la esclerosis múltiple que ambas padecen. Ellas estuvieron entre los primeros pacientes que recibió el CRIT Sonora cuando abrió sus puertas en 2011, y aunque no hay cura para su enfermedad, entre las dos se ayudan a salir adelante.

Isabel tiene 27 años de edad y Teresita, 25. Con los años, la esclerosis ha reducido su movilidad, principalmente en las piernas, pero las terapias en el CRIT han marcado un antes y un después en la vida de la familia Morán Romero.

Pero lo que ha sido determinante para las dos, aseguran, es la fuerza que les transmiten sus padres, ellos han sido el motor para que desde el comienzo de la rehabilitación ambas pusieran todo de su parte.

Son ellos quienes las trasladan desde Bacadéhuachi hasta Hermosillo para que sean atendidas en la institución, primero durante varios días por las terapias, y ahora sólo para consultas y revisiones.

"Estamos muy bien por las terapias que llevamos y sicológicamente también, siempre hemos tenido el apoyo de nuestros padres, nunca nos han dejado solas y siempre han querido que estemos bien, y por eso desde muy chicas nos han traído a las terapias", expresó Teresita.

Además de las terapias que recibe, ella misma se ha encargado de ejercitar los músculos de las manos y brazos, y aunque dijo que es complicado y cansado, dibuja y pinta a lápiz, con todos los detalles que le es posible.

"Me tardo un poco en hacer los dibujos, no me quedan como yo quisiera pero pues hago lo que puedo. Dibujar me ayuda a ejercitar mis manos, me gusta mucho hacerlo y tomarme mi tiempo. He hecho algunos retratos de familias, de la iglesia del pueblo y también me han pedido de animales del campo, como más rústicos", compartió.

Sus principales admiradores no son sólo sus padres, sino también su hermana, quien presume los dibujos a otras personas y la impulsa a continuar con ello.

Isabel externó que gracias al CRIT también fue operada en la Ciudad de México, sin ningún costo.

"Todo está muy bien: El personal, las terapias, todo está muy bien, y hemos visto avance de las terapias porque no nos ha avanzado rápido la enfermedad. Nosotras somos testimonio de que sí ayudan y lo que hacen nos ayuda en nuestra rehabilitación", afirmó.

YA SON 9 AÑOS

El CRIT Sonora cumplió 9 años de haber abierto sus puertas a niños y jóvenes con alguna enfermedad o discapacidad, y desde entonces se han dado a la tarea de apoyar a quien menos tiene para que salga adelante y se recupere.

Marisol Lomelí Pacheco, directora general del CRIT Sonora, dijo que han sido 9 años en los cuales han cambiado vidas todos los días, y son las mismas familias quienes enseñan la fortaleza que se debe tener para sacar adelante a un niño o joven con alguna discapacidad.

"Los más importante es lo que las familias nos han dejado a nosotros, porque nosotros hemos tratado de ofrecer rehabilitación, pero ellos con su ejemplo de todos los días de verdad nos han enseñado que sí se puede lograr", recalcó.

Desde hace 9 años el CRIT Sonora ha atendido a 3 mil 896 familias y ha otorgado 735 mil 133 servicios, lo que ha ayudado a que cientos de niños y jóvenes hoy sean capaces de valerse por sí mismos y hasta tener un trabajo.