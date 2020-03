"Amo lo que soy, amo ser diferente": Isabella Springmühl

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando Isabella Springmühl iba dispuesta a realizar su sueño recibió la negativa de dos universidades en Guatemala donde le negaron la entrada por su condición, pero eso no fue un obstáculo y la tercera fue la vencida: Acudió a una academia de corte y confección donde un grupo de señoras la aceptó con los brazos abiertos.



Hoy es una afamada diseñadora de modas y sus creaciones, así como su experiencia de vida, la han llevado como invitada a diversas partes del mundo.



De lo que pudo haber sido una amarga experiencia ella aprendió una lección de vida: “Nunca digas que no puedes”, título de su conferencia magistral que impartió ayer en el auditorio del Cobach Villa de Seris.



La joven guatemalteca de 23 años nació con Síndrome de Down y ha sabido llevar su condición, saber trabajar con ella y sobre todo, hacer lo que más le gusta sin ninguna limitante.



A sus 23 años a viajado por varias partes del mundo, siendo este uno de sus pasatiempos favoritos, pues así conoce las diferentes culturas y se inspira para hacer nuevos diseños, particularmente de las etnias.



“Yo quise entrar a dos universidades de Guatemala, pero a mí me negaron la entrada por mi condición y me sentí horrible, me sentí devastada, pero a los pocos minutos ya no me importó.



“Entré a una academia de corte y confección que ahí sí me aceptaron, un grupo hermoso que me aceptaron, señoras, ahí aprendí a hacer mis propios patrones junto con mi primera máquina que me dio mi abuela materna”, relató.



SU INSPIRACIÓN



La abuela materna de la joven fue su inspiración para continuar por el camino del diseño de modas, pues también fue diseñadora. Así su abuela y toda su familia, sus hermanos y su mamá la apoyan en todo momento.



“Yo nunca me rendí, siempre quise ser diseñadora de modas y lo que hice fue promocionarme, hice muchos diseños hasta que ya soy invitada a todo el mundo, a Europa, México, Miami, en muchas pasarelas.



“Las chicas y chicos de mi condición podemos aprender y tener nuestro propio trabajo, aprender cómo podemos manejar el dinero y manejar una empresa, como yo, que tengo una empresa, tengo una marca”, destacó.



Aunque hoy todo parece fácil, incursionar en el mundo de la moda no lo fue para Isabella porque se enfrentó a muchos obstáculos.



“Me enfrenté a muchas situaciones, a discriminaciones porque hay gente que me mira y cree que yo no puedo hacer nada, y me miran como una niña eterna.



“Hay gente que me mira como una chica común y corriente, por eso, con la mano de Dios que nunca suelto y la de mi mamá es enfrentar las rocas que tenemos en el camino”, manifestó.



Así ha recorrido un largo camino con gran esfuerzo y va por las pasarelas del mundo a donde lleva sus diseños, imparte pláticas y lleva su historia de vida: Tener síndrome de Down es sólo una condición, no una limitante.