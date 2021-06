Amigas Karla y Nikol, menores de edad, están desaparecidas; familia pide apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares y amigos piden el apoyo para localizar a Karla Estefanía Lara de 15 años y de Nikol Alondra Vega Payan de 13 años que fueron vistas por última vez en la colonia Pueblitos.



Fue el pasado domingo a las 20:00 horas cuando las menores salieron de su casa ubicada al Norte de Hermosillo y desde entonces se desconoce su paradero.



Karla Estefanía vestía pantalón negro y una blusa azul, mientras que Nikol Alondra Vega Payan vestía short negro, tenis Nike y camisa verde.

Salieron, pero no sabemos si se fueron a una fiesta, salieron y no supimos nada, nomás Salió y no avisó, no dijo nada. No traen teléfono pues”, manifestó un familiar.