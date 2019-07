Amelia y su hijo sobreviven a altas temperaturas en casa de lámina y madera

HERMOSILLO, Sonora.- En un cuarto de lámina y barrotes de madera, a una temperatura que supera los 40°C y sin energía eléctrica, viven Amelia y su hijo, un joven de 32 años con parálisis cerebral, a quien su madre baña varias veces al día para mantenerlo fresco.



Aunque las condiciones de su vivienda son precarias, Amelia Coronado detalló que es el único hogar que puede ofrecer a Miguel Armando, pues él no se vale por sí mismo y ella debe cuidarlo, aunque eso le imposibilite trabajar.



"Hace como cinco años que no trabajo, porque me salieron unas úlceras en el pie (derecho); no tengo familiares que vivan aquí en Hermosillo, además, cuando uno se enferma, ellos se alejan.



"Tengo un hijo en el otro lado (Estados Unidos) que me manda una feriecita cada vez que puede, pero nunca es suficiente, porque necesito muchos pañales para adulto para mi hijo; la ayuda que pido, es para él, para que esté bien", enfatizó.



SIN ENERGÍA ELÉCTRICA



La señora de 68 años indicó que en lo que más necesita apoyo, es para solventar los gastos de energía eléctrica, ya que su casa se quemó hace cinco años y desde entonces no cuenta con cableado propio.



"Una vecina me pasaba luz, pero desde mayo ya no pudo hacerlo, porque se metió en problemas con la Comisión y además no tuve con qué pagarle; y nos regalaron un cooler y tenemos refrigerador, pero sin luz ninguno funciona.



"Tengo vencidos como 5 mil pesos y tengo que alambrar la mufa, porque le robaron todo cuando se quedó sola la casa, estuvo mucho tiempo sola porque se me quemó y nos tuvimos que ir a un cuartito que me prestaron en la Nácori Grande", describió.



NECESITA COMIDA



Amelia indicó que requiere el apoyo de la comunidad hermosillense en forma de alimentos no perecederos, como leche en polvo, jugos en lata, cereales y granos para cocinar únicamente lo que consumirá al día, para que no se echen a perder.



"Ahorita que hace calor, pues no conviene tener comida que se eche a perder; a mi hijo lo baño sentadito en la silla de ruedas para que aguante y le compro sueros cuando puedo o alguna vecina me trae agua fresca para darle", comentó.



La madre de familia añadió que también requiere ayuda para poder tener seguro popular y atender sus padecimientos, ya que aparece todavía en el Seguro Militar, a pesar de no contar con el servicio desde hace muchos años.