Ambientalistas garantizan "vida" a árboles en el bulevar Progreso

HERMOSILLO, Sonora.- Para garantizar la vida de árboles plantados en julio pasado en el bulevar Progreso, integrantes de varias agrupaciones ambientalistas de Hermosillo, realizaron labores de mantenimiento.

Marco Valencia, responsable de Juventud Proactiva, detalló que se realizaron las labores en el camellón ubicado en el bulevar Progreso y Reyes, frente a una plaza

comercial."Es una actividad de seguimiento, estamos buscando que los árboles se establezcan manteniendo la mayor proporción posible de cobertura vegetal natural del sitio, la mayoría de los árboles a los que se les dio mantenimiento fueron plantados el pasado 29 de julio, y tenemos un porcentaje de sobrevivencia del 85%", dijo.

Entre las labores de mantenimiento están la formación de cuencas de captación con cauce en sentido de la gravedad, riego localizado y limpieza del área circundante.Se retiraron doce metros cúbicos de buffely se utilizaron 900 litros de agua para el riego.

Adicionalmente se plantaron diez palo verdes y diez palo fierros producidos por Ser Natura, como parte de la campaña Un árbol por Hermosillo, impulsada por Juventud Proactiva, Ser Natura, Caminantes del Desierto, Colaboración Ecológica, Reduce tu Huella, All for One y Gente Buena.