Ámbar, un claro caso de violencia de género: Fiscalía de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- El homicidio de Ámbar Dolores, de 20 años de edad, es definitivamente un caso de violencia de género y existen varias líneas de investigación, afirmó la fiscal general del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova.

No me parece apropiado hablar de un crimen pasional. Es definitivamente violencia de género y de alguna manera, las líneas no puedo adelantar absolutamente nada, solo que tenemos varias y que se van a investigar y agotar cada una de ellas.