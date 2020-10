“‘Amá, se quemó la casa’, y nos pusimos a llorar”

HERMOSILLO.- Un incendio dejó sin pertenencias y sin casa a Beatriz Eugenia Arvizu Alcaraz, en la colonia Insurgentes; ella es una madre soltera que se dedica a la recolección de material para vender en recicladoras y a la limpieza de terrenos.

El siniestro ocurrió el pasado martes, cerca de las 20:30 horas, ella trabajaba en el retiro de basura en un terreno cuando le avisaron que su casa, ubicada en la calle Pueblo de Álamos, entre avenida Dos y bulevar Las Torres, se estaba quemando.

Por el frente de su casa y en el techo tenía tarimas de madera; en el porche había colchones y ropa de segunda que vendía.

Al interior indicó que contaba con una cocineta, camas tipo literas, sillones, útiles escolares de su hija, entre otras cosas que quedaron reducidas a cenizas por el fuego.

Me urgen cobijas y colchones dónde dormir, comida, ropa para la niña y para mí, porque nomás salimos con esta ropa, luego me quedé sin tenis, se me quemaron, calzo del 7 y la niña de 5”, señaló.

SIN HOGAR

La habitación que utilizaba Beatriz para descansar junto a su hija se cuarteó por el calor y las autoridades le recomendaron no habitar esa casa por el riesgo que hay de que se derrumbe.

“Según dice Protección Civil que me va a tumbar la casa porque se está cayendo”, comentó, “la pared de este lado está despegada, me dijeron que no me fuera para adentro porque se va a caer todo”.

Aceptó que es una persona acumuladora de materiales, pero que a partir de esta experiencia está dispuesta a buscar otro oficio que no ponga en riesgo.

Los vecinos piden que intervenga la autoridad porque desde hace 30 años Beatriz ha acumulado materiales, y aunque ya le han limpiado varias veces el terreno y temían que ocurriera un incendio.

Para cualquier apoyo que quiera dar en despensa o material para la construcción puede llamar al 66-23-69-88-51.

Por lo pronto la afectada vivirá con una de sus hijas.

TIENE 25 TONELADAS DE FIERRO; LA AYUDARÁN CON LA LIMPIEZA

Tras una visita al domicilio de la señora Beatriz Eugenia Arvizu, la cual fue la afectada directa del incendio, se detectó que acumulaba fierro para venderlo, por lo que se estima que hay un total de 25 toneladas en el lugar, afirmó Norberto Barraza Almazán.

“Esta cantidad está en una pequeña propiedad de máximo 180 metros en terreno, entonces lógicamente hay una acumulación muy grande”, dijo el titular de Servicios Públicos Municipales.

Según el dictamen por parte de Bomberos de Hermosillo, el incendio fue provocado a causa de un corto circuito, aseveró, y sólo se registraron daños materiales.

Barraza Almazán destacó que se apoyará a la familia con la limpieza del predio, no sin antes dar oportunidad a la afectada de vender el material.

“Los vecinos lógicamente exigen que ya no vuelva a acumular porque es una bomba de tiempo”, señaló.

A partir de este jueves, añadió, se iniciará con los trabajos de retiro de basura y material dentro del domicilio.