Alzan la voz niños y jóvenes contra el cambio climático

HERMOSILLO, Sonora.- Para exigir acciones contra el cambio climático, niños y jóvenes hermosillenses se unieron a la Marcha Mundial por el Clima, movimiento que a nivel global es impulsado por la niña sueca Greta Thunberg.



El movimiento Fridays for future, donde estudiantes faltan a clases los viernes para pedir acciones contra el cambio climático, se hizo presente en Hermosillo, pues al igual que cerca de 200 países, se movilizaron este viernes.



Con cerca de 300 niños, jóvenes, grupos ambientalistas y distintos ciudadanos, la marcha dio inicio en el parque de la colonia Pitic, los manifestantes se trasladaron rumbo a la Arena Sonora por el bulevar Rodríguez y posteriormente frente a la Universidad de Sonora.



"Queremos futuro, no hidrocarburos", "Energía renovable, futuro sustentable" y otras consignas fueron plasmadas en carteles y coreadas por los asistentes a la marcha, que culminó en la Plaza Bicentenario, frente al Congreso del Estado.



Lia Monreal Sánchez tiene apenas 12 años y ya le preocupa su futuro, pues dice que si no hay acciones verdaderas, ella al igual que muchos niños, no podrán disfrutar lo que otros ya lo hicieron y no cuidaron.



"Lo que más me preocupa es el saber que si no cambiamos no voy a tener un futuro, que los niños de ahora no van a tener un futuro como ustedes tuvieron", expresó.



"Nos preocupa que el mundo se está acabando y tal vez no tenga tiempo nuestras futuras generaciones para quedarse aquí", dijo Ximena Cruz, de 11 años.



"Me preocupa que los adultos no están conscientes y los niños sí", expresó Carolina, de 13 años.



Ricardo Durazo, representante de Fridays For Future en Hermosillo, dio un mensaje al final de la marcha y exhortó a gobiernos a tomar acciones e impulsar leyes para mitigar los efectos del cambio climático.



Además diversos representantes de grupos ambientalistas realizaron algunas recomendaciones individuales para mitigar, desde lo personal, un poco el cambio climático.



Desde evitar plásticos de un solo uso, optar por productos locales, reducir el consumo de carne, cuidar el agua y evitar el uso innecesario de aparatos eléctricos, fueron algunas de estas recomendaciones.