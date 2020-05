Alumnos son su “pastilla” de alegría

HERMOSILLO, Sonora.- Con 40 años como docente, María Guadalupe Alexandres García ha aprendido a amar la profesión de la enseñanza, sobre todo cuando ve cómo sus alumnos destacan en sus profesiones, lo cual le anima a volver a las aulas cada año.



“La enseñanza me ha dejado muchas satisfacciones, la principal es que me ha dejado ver a mis alumnos, a los cuales yo les di clases hace 20 o 25 años, desempeñarse como gerentes o empleados de grandes empresas en Brasil, Suiza, Alemania o aquí en México y verlos es muy bonito.



A sus 68 años a Alexandres García le han preguntado ¿por qué no se jubila? Pero es un trámite que no está en sus planes, pues considera que dar clases la mantiene sana.



“La verdad es que los alumnos hacen que no nos enfermemos por pensar en las clases que les voy a dar y todo lo que vamos a hacer juntos, me motiva a estudiar y a seguir preparándome, son mi pastilla de energía”, comentó riendo.



TRABAJO PASAJERO

Aunque ahora es una actividad que le apasiona, hace 40 años Guadalupe vio esta profesión como un trabajo pasajero, sin imaginarse jamás que duraría tanto tiempo como maestra, ni que sería una profesión que le fuera a gustar tanto.



Aunque ella deseaba en un principio volver a la industria, el trabajo de docente le permitía tener más tiempo para su primer hijo, razón por la que decidió laborar otro año y sin imaginárselo, poco a poco fue tomándole más cariño a la profesión.



Da clases a alrededor de 90 alumnos del Instituto Tecnológico de Hermosillo, a los cuales ha aprendido a dar clases a través de video llamadas por la contingencia sanitaria que enfrenta el Estado en estos momentos, situación que aunque desconocida para ella, le ha permitido aprender nuevas formas de enseñanza.



“Antes no me gustaban las redes sociales, de la contingencia para acá las adoro”, aseguró, “ahí doy mis clases, en el instagram veo recetas porque me gusta mucho cocinar, puedo ver lo que hacen mis alumnos a través de fotos y videos, ha sido muy enriquecedor”.



María Guadalupe Alexandres García



Maestra de Robótica y Mecatrónica