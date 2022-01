Alumnos de Unison tienen sus primeras clases presenciales: “¡Está hermosa! me gustó mucho la Universidad”

“¡Está hermosa! me gustó mucho la Universidad, desde toda la vida me ha gustado mucho”, así expresó Itzel Estrella Aguirre Miranda su emoción por el inicio de las clases presenciales en la Universidad de Sonora.

La joven, de 18 años de edad y estudiante del segundo semestre de la Licenciatura en Matemáticas, inició su educación profesional en línea, pero para ella y su compañero Carlos Alán Félix Zazueta, nada se compara con ir al salón de clases.

Carlos Alán relató que sólo una vez había acudido a la Unison a una plática para conocer de forma general la escuela, y su primer día de clases presenciales no sabía cuáles eran los edificios y salones.

Cuando llegué, pues nunca me había parado aquí en la ‘Uni’, sólo conocía el edificio de Matemáticas, entonces tuve que preguntar dónde está el edificio y me dijeron que las aulas tenían números y no los tenían”, contó, “creo que nos estamos perdiendo la experiencia que es conocer la Universidad, ubicarnos y ver más caras”.