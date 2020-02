Alumnos de ITH aprenderán a manejar maquinaria de industria automotriz

HERMOSILLO, Sonora.- Alumnos de diferentes ingenierías en el Instituto Tecnológico de Hermosillo podrán aprender cómo manejar maquinaria de la industria automotriz, gracias a la donación de un robot tipo Fanuc que realizó Ford Motor Company a la institución.



Rafael Armando Galaz Bustamante, Maestro del Tecnológico de Hermosillo y parte del Departamento de Postgrado de Investigación, explicó que este tipo de equipo es utilizado para el ensamblaje de piezas automotrices y va a beneficiar a alumnos de mecatrónica, ingeniería industrial, mecánica y electrónica.



"Los utilizamos para poder entrenar a los alumnos y que sepan cómo usarlos en las industrias cuando trabajen ya en su profesión, porque aunque no son complicados de utilizar, tienen que tener cierta capacitación especializada para hacerlo y no queremos verlos llegar a las industrias sin estos conocimientos", explicó el docente.



El robot llegó a la Universidad el pasado domingo y aunque aún no lo ha usado ningún grupo, Galaz Bustamante dijo haber visto una reacción muy favorable por parte de los estudiantes, ya que todos están emocionados por aprender cómo funcionan y actualizar sus conocimientos.



"El domingo nos llegó esta donación, apenas vamos a hacer la instalación y para eso se necesitan bastantes modificaciones que hacer, pero cuando los alumnos empiezan a moverlos tienen una satisfacción muy grande, porque pueden ver y usar físicamente un equipo de esta tecnología", agregó.



La primera donación que hizo Ford Motor Company al ITH fue en el 2016 con otros dos robots similares al que reciben este año, pero con un menor avance tecnológico al que se usa actualmente en el campo laboral, por ello la importancia de esta nueva adquisición, la cual hasta el 2019 estuvo vigente en la planta.



El robot marca Fanuc, tiene un costo de 1 millón de pesos. Estuvo vigente en la planta Ford hasta octubre del año pasado.

Junto con el ITH recibieron robots los siguientes planteles: